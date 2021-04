Grands Prix santé et sécurité du travail: une entreprise de Mirabel remporte les honneurs

Quand il est question de prévenir les accidents du travail, la collaboration entre l’employeur et les travailleurs est un incontournable. Pour l'entreprise Bell Textron Canada limitée, située à Mirabel, cette synergie a transformé une simple idée en un prix décerné par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Lauréate dans la catégorie «Grandes entreprises», lors des Grands Prix santé et sécurité du travail qui ont eu lieu à la fin mars, celle-ci s’est distinguée par la création d’un outil de détourage manuel sécuritaire.

Une innovation pratique

Chez Bell Textron Canada limitée, les assembleurs de matériaux composites devaient, deux fois par semaine, couper les bouts d’un tube coudé en fibre de verre à l’aide d’une meule portative pneumatique munie d’un disque à couper. Pour éliminer les dangers de lacération et d’amputation, des outils de découpe et des gabarits épousant la forme des tubes ont été conçus à l’interne, ce qui a également permis d’optimiser la quantité et la qualité des pièces produites.

Pour plus d’information sur cette réalisation: [grandsprixsst.com/remise-regionale/laurentides-2020].