Grande campagne d’embauche chez RONA et Réno-Dépôt

Les magasins RONA et Réno-Dépôt des Laurentides cherchent à pourvoir plus de 160 postes à temps plein et à temps partiel en vue de la saison la plus achalandée du secteur de la rénovation.

Les emplois proposés (permanents et saisonniers) vont des rôles de commis à la réception et d’associé aux ventes à ceux de gestionnaire, en passant par des rôles de soutien administratif et de marchandisage.

Le nombre de postes disponibles varie d’une succursale à l’autre: 50 à L’entrepôt RONA de Saint-Eustache, 45 au Réno-Dépôt de Rosemère, 37 au RONA de Saint-Jérôme, 14 au RONA de Boisbriand, 10 au RONA de Blainville et 10 au RONA de Sainte-Thérèse.

«Qu’ils soient encore aux études et à la recherche d’un emploi d’été amusant où ils acquerront des compétences qui leur seront utiles toute leur vie, ou qu’il s’agisse de candidats expérimentés à la recherche d’une nouvelle carrière stimulante, nous offrons à nos associés des défis à la hauteur de leurs ambitions, et ce, dans un environnement accueillant qui leur permettra de s’épanouir et de croître», soutient Marc Macdonald, vice-président principal, Ressources humaines chez Lowe’s Canada.

Comment postuler

Les personnes intéressées peuvent postuler en ligne à [lowescanadaembauche.ca] ou se présenter au magasin de leur choix les 12 et 13 mars, entre 9 h et 17 h. Les personnes qui choisissent de passer une entrevue en personne peuvent être assurées que toutes les mesures sanitaires nécessaires seront mises en place. Celles qui opteront pour une entrevue virtuelle seront pour leur part invitées à créer un profil sur une plateforme conçue sur mesure pour Lowe’s Canada. Elles pourront ensuite choisir d’enregistrer une entrevue vidéo sur-le-champ en répondant à une série de questions préenregistrées, ou encore de réserver une plage horaire pour passer une entrevue vidéo en direct avec un membre de l’équipe de recrutement.