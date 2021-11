GEST: L’importance d’entretenir une nécessaire collaboration en tout temps

Même si le quotidien des gens d’affaires de Sainte-Thérèse a été plus que bouleversé depuis mars 2020, en raison de cette fameuse pandémie, une chose est sûre, c’est que ceux-ci ont réalisé plus que jamais l’importance de collaborer ensemble pour passer au travers d’une telle tempête et le Groupement des entrepreneurs de Sainte-Thérèse (GEST) a justement été très présent, au cours des derniers mois, pour entretenir cette nécessaire collaboration en mettant sur pied plusieurs projets collectifs.

« Évidemment, la dernière année et demie et l’incertitude qu’elle a amenée ont été très difficiles pour plusieurs entrepreneurs, autant monétairement que moralement. Ce fut un sprint et un marathon interminables, qui ont encore beaucoup de répercussions. Malgré tout, les entrepreneurs n’ont jamais perdu la passion et plusieurs se sont réinventés », mentionne Caroline Du Paul, responsable principale, liaison et projets collectifs, pour le GEST, une aile de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB).

Tout comme Marie-Chantale Desjardins, présidente du regroupement, Mme Du Paul se montre particulièrement fière des actions menées par le GEST pour promouvoir l’achat local, contribuer à la vitalité du milieu, créer le futur de sa communauté et renforcer la collaboration entre les entreprises.

Des actions diverses

Au niveau de l’achat local, le GEST a ainsi mis en oeuvre une campagne publicitaire qui avait pour thème «On vous attend» afin de sécuriser les consommateurs au moment de leur réouverture à l’été 2020. Grâce aux 225 «Boîtes Trouvailles du Village» qui ont été achetées par des entreprises de Sainte-Thérèse en 2020 et 2021, plus de 10 000 $ ont, par ailleurs, été dépensés chez les commerçants participants du Village.

Le GEST a aussi mené, en juin et en novembre 2021, deux campagnes d’achat local «J’achète à Sainte-Thérèse» qui ont permis que 60 000 $ soient réinjectés dans les commerces de Sainte-Thérèse. Et du 1er au 15 décembre, le GEST proposera le concours «Mes Expériences à quelques pas», qui se déroulera sur les réseaux sociaux. Les gagnants remporteront « des expériences hors du commun » qu’ils pourront vivre à Sainte-Thérèse, de révéler Caroline Du Paul.

Pour permettre aux restaurateurs d’accueillir un plus grand nombre de clients et d’attirer les gens, le GEST, en collaboration la Ville de Sainte-Thérèse, a également mis en place «Les Terrasses du Village», une terrasse à ciel ouvert sur la rue Blainville Ouest durant les saisons estivales 2020 et 2021.

Des tuques et des masques à l’effigie du Village sont aussi en vente dans plusieurs commerces pour favoriser le sentiment d’appartenance et pour véhiculer le logo «Village». « C’est plus de 2 000 $ qui ont été amassés grâce aux ventes de ces items, somme qui sera réinvestie pour les projets collectifs », signale Caroline Du Paul.

Un mouvement appelé «En attendant de vous revoir», initié à l’automne 2020 par un entrepreneur thérésien, a contribué, par l’achat de cartes-cadeaux, à ce que près de 28 000 $ soient remis à des restaurateurs de Sainte-Thérèse ou Boisbriand

Travailler main dans la main et s’impliquer

« En plus de ces projets collectifs, le GEST et la CCITB étaient présents auprès de la communauté d’affaires en les informant et en les accompagnant. Le soutien obtenu a été maintes fois mentionné et remercié des entrepreneurs. Ils ont développé depuis les dernières années une vision globale de leur milieu et voient les entreprises voisines comme des alliées et non comme des compétitrices. Ils comprennent qu’en travaillant main dans la main, la région se dynamise et les retombées sont ainsi positives pour tous », d’ajouter Caroline Du Paul.

Enfin, la présidente Marie-Chantale Desjardins, propriétaire de la Prohibition bar à bière, invite les entrepreneurs à s’impliquer au sein du GEST pour contribuer à cet élan de collaboration, nécessaire en tout temps, pandémie ou non.

« Dès que j’ai commencé à collaborer dans un comité du GEST, j’ai compris l’impact de notre implication. Le GEST travaille pour et avec les entrepreneurs. Je constate réellement les résultats de nos discussions et nos actions. Je suis toujours impressionnée par la façon dont on fait bouger les choses, tous ensemble », de souligner Mme Desjardins, épaulée dans son mandat par la vice-présidente Natacha Brisson, directrice de la TVBL, ainsi que par la trentaine d’entrepreneurs impliqués sur les différents comités du GEST, mais aussi par Caroline Du Paul. À ceux-ci s’ajoutent les partenaires financiers annuels que sont Prohibition bar à bière, La Petite Clinique, Vocalys et la Ville de Sainte-Thérèse.

Pour en savoir davantage sur le GEST et le Village, il suffit de consulter le [https://www.ccitb.ca/la-ccitb/gest/#] et le [www.villagesaintetherese.com], d’adhérer au groupe privé [www.facebook.com/groups/1889920681247888/] ou de suivre la page [www.facebook.com/villagesaintetherese/].