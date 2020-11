Franc jeu: dans le monde des jouets depuis 42 ans

Depuis 42 ans à la tête de la boutique Franc jeu située à Place Rosemère, Guy Richer n'a jamais essayé d'imiter les grandes chaînes. Au contraire, c'est la spécificité des jeux et jouets qu'il propose qui lui permet, encore aujourd'hui, de se démarquer.

«Je suis fier de ce que je vends et quand quelqu’un entre dans mon magasin, je veux qu’il soit content», affirme-t-il.

C’est en octobre 1978 que M. Richer a accueilli ses premiers clients. Provenant d’une famille de développeurs et de créateurs très investis dans le domaine du jouet, celui-ci avait déjà à cette époque cette volonté d’offrir des jeux et jouets éducatifs amusants et de grande qualité. C’est cette même vision qui le guide encore aujourd’hui.

En effet, Guy Richer accorde toujours autant d’importance à la sélection de ses fournisseurs. Les camions Bruder, les circuits de train Brio, les poupées Corolle, les casse-têtes Ravensburger et autres jeux que l’on retrouve au sein de sa boutique allient qualité et divertissement. Et ce n’est pas le choix qui manque puisque Franc jeu dispose de plus de 6 000 produits, dont environ 2 000 titres de jeux de société pour enfants et adultes.

«Nous avons une vision différente du jouet», explique l’homme d’affaires, qui dit miser sur des jeux qui traversent bien le temps, que l’on peut bonifier avec des accessoires complémentaires et qui permettent à l’enfant de s’amuser et de faire de belles découvertes.

Le service-conseil, une priorité

À 64 ans, Guy Richer se réjouit de pouvoir compter sur l’implication au sein de l’entreprise de ses deux filles, Jade et Camay, ainsi que de son épouse, Francine Beaudry, qui voit notamment à l’administration du site [francjeurosemere.com]. Ce dernier volet, développé depuis 2013, a pris beaucoup d’ampleur avec la pandémie.

D’ailleurs, à l’approche du temps des fêtes et en tenant compte du contexte actuel, M. Richer encourage les gens à aller voir en ligne les jeux disponibles et à sonder l’intérêt de leurs enfants. «On y présente plusieurs vidéos où l’on voit comment le jouet fonctionne», dit-il, y voyant une autre façon de donner de l’information aux gens.

Il s’agit là d’une petite attention qui démontre toute l’importance accordée au service-conseil. En ligne ou en boutique, l’équipe de Franc jeu Rosemère s’assure d’être toujours présente pour sa clientèle et c’est sans doute ce qui explique son succès, hier comme aujourd’hui.