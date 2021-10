FraiseBec honorée

Au cours d’une cérémonie intime au Centre Jean-Guy- Cardinal le 5 octobre dernier, le Conseil municipal a souligné l’apport économique incomparable de l’entreprise FraiseBec depuis sa création en 1978 en lui remettant l’épinglette de l’Épi de blé, décoration officielle des membres de l’Ordre des Grands Anneplainois.

« C’est assurément un grand honneur pour le Conseil municipal de Sainte-Anne-des-Plaines d’introniser aujourd’hui à l’Ordre des Grands Anneplainois les dirigeants d’une fière entreprise anneplainoise qui s’est imposée dans le paysage agricole québécois et canadien, et qui est aujourd’hui considérée comme le leader de l’industrie fraisière au Canada. Bienvenue à FraiseBec, Simon et Isabelle Charbonneau, dans l’Ordre des Grands Anneplainois ! », a souligné M. Guy Charbonneau, maire de Sainte-Anne-des-Plaines.

Leader canadien de l’industrie fraisière au Canada

FraiseBec est un important producteur de fraises au Canada, en plus de cultiver des framboises sur une partie de ses terres. Si FraiseBec occupe cette position, c’est parce que la famille Charbonneau a toujours eu le désir de se dépasser et d’innover, ce qui l’a conduite à être souvent reconnue publiquement par l’attribution de plusieurs prix et distinctions.

Ce qui distingue FraiseBec est qu’elle reste avant tout, malgré sa taille et son importance, une entreprise familiale où Simon et Isabelle Charbonneau, les copropriétaires, continuent d’impliquer les membres de leur famille sous l’œil bienveillant de Louise, leur mère. La fraisière compte plus de 60 hectares et emploie près de 300 personnes au plus fort de la saison.

L’Ordre des Grands Anneplainois

En 2019, l’administration a créé l’Ordre des Grands Anneplainois afin d’honorer et reconnaître annuellement une personne ou une entreprise émérite qui a fait une réelle différence dans la communauté anneplainoise. La gerbe de blé, que l’on retrouve sur les armoiries de la Ville, représente la source principale de revenu de la population dès la fondation de Sainte-Anne-des-Plaines. L’épinglette de l’Ordre des Grands Anneplainois reprend cet Épi de blé afin de symboliser la récolte d’une vie.