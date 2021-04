EXP 2021: oser, s’élever et se transformer

Reporté l’an dernier, alors que le Québec avait été mis sur pause avec l’arrivée impromptue de la COVID-19, l’événement EXP 2021 (pour expérience/entreprise) sera de retour cette année et aura ainsi lieu le mercredi 28 avril prochain. Les gens d’affaires de la région des Laurentides, par l’entremise de leur chambre de commerce et d’industrie, sont d’ailleurs invités à s’y inscrire dès maintenant.

La programmation dévoilée prévoit des conférences, des tables de discussions et des pauses pour permettre aux participants de réseauter. Également, ceux-ci recevront à leur porte une boîte surprise incluant des éléments gourmands, mais aussi des outils pour poursuivre leur inspiration et leurs apprentissages.

Les conférences au programme

Le gros de la programmation tournera autour de quatre conférences et des 12 invités qui y participeront. D’abord, de 9 h 15 à 10 h 30, pour amorcer la journée, Nicolas Duvernois, président fondateur de Duvernois inc., et Cléo Maheux, coach certifiée Gazelles, seront réunis pour une conférence intitulé Oser: prendre soin de soi avant tout.

Suivra, de 10 h 45 à midi, la conférence S’élever: mobiliser son équipe et maintenir une culture d’entreprise avec Pier-Luc Bordeleau, cofondateur de Happy Culture, Frédérik Guérin, PDG de Club Tissus, Marie-Josée Richer, présidente de PRANA, ainsi qu’Éric Naaman, propriétaire et président de Damotech.

Après une pause d’une heure pour le dîner, l’évènement EXP 2021 reprendra à 13 h avec une troisième conférence qui, cette fois, mettra en vedette Olivier Doucet, professeur titulaire au département de gestion des ressources humaines à HEC Montréal, Rose-Marie Charest, psychologue, auteure et conférencière, Judith Fetzer, présidente et cofondatrice de Cook it, et François Rioux, maître d’enseignement à HEC Montréal et président d’Edphy International, autour du thème Se transformer: les nouveaux paramètres du gestionnaire.

Et avant de clore la journée, une dernière conférence, ayant cette fois pour thème Tous gonflés à bloc ! , sera l’occasion d’entendre, à partir de 14 h 35, Dominique Brown, président de Chocolats Favoris, et Véronique Bergeron., chargée de projet à la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB).

Pour s’inscrire

Conscients que «tout le monde a un peu ras le bol de la vidéoconférence»,les organisateurs disent avoir redoublé de créativité pour offrir aux participants une «expérience inclusive et participative afin de maintenir [leur] attention toute la journée».

Pour s’inscrire à EXP 2021, un événement rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, il suffit de passer par l’entremise de sa chambre de commerce et d’industrie ou encore via le [www.expentreprise.com]. On y trouve également le programme complet de la journée et une description des conférenciers et animateurs invités lors de cette journée.