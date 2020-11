Épicerie en ligne: la famille Thibeault emboîte le pas

Le service d’épicerie en ligne est maintenant offert au Metro Plus Thibeault Blainville (1260, boul. Curé-Labelle). Un déploiement qui s'inscrit dans le contexte de la présente pandémie.

En effet, le concept «cliquez et ramassez» permet aux consommateurs de limiter leurs déplacements et les contacts. L’arrivée de ce nouveau service tombe ainsi à point et permettra à Metro de mieux répondre à la forte demande.

«La famille Thibeault est extrêmement fière de pouvoir offrir le service d’épicerie en ligne à l’ensemble de la population de Saint-Jérôme, de Blainville et des environs. Cette nouvelle étape s’inscrit parfaitement dans notre plan de croissance et nous permet d’encore mieux servir notre clientèle», a déclaré Frédéric Thibeault.

«Au cours des derniers mois, nous avons travaillé très fort pour répondre à une demande sans précédent, a pour sa part ajouté Christina Bédard, vice-présidente, commerce en ligne et stratégie numérique de METRO. Les clients apprécieront à coup sûr ce service, que la famille Thibeault offrira avec les mêmes standards de qualité qui font leur renommée dans la région.»

Le service d’épicerie en ligne est soutenu par la plateforme [Metro.ca]. Après avoir fait leurs choix dans le catalogue en ligne, les clients reçoivent leur commande directement dans leur voiture, simplement en appelant au numéro de téléphone dédié, une fois qu’ils sont stationnés dans les espaces réservés à cet effet.

L’ajout de magasins offrant le service «cliquez et ramassez» s’inscrit dans la volonté de METRO d’accélérer son plan pour augmenter la capacité de son service d’épicerie en ligne. C’est dans cette optique qu’un total de 28 magasins offrira le service de cueillette d’ici la fin de l’année 2020, dont 9 avec l’option de livraison.

À propos de la famille Thibeault

La famille Thibeault fait partie intégrante du paysage commercial des Laurentides depuis 1981. Avec quatre magasins d’alimentation dans la région, elle emploie plus de 650 employés.