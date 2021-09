Du cannabis typiquement boisbriannnais

Inaugurée le 22 mars dernier, l’usine de Navaya inc., producteur de cannabis basé à Boisbriand, annonce sa première grande récolte de fleurs de cannabis. L’entreprise licenciée amorce maintenant le processus de séchage par suspension.

« Rien n’est plus gratifiant que de récolter le fruit de notre travail assidu, affirme Mark Stermer, chef de la direction de Navaya. Notre équipe a déployé tous ses efforts pour veiller à ce que nos installations livrent un produit de haute qualité à faible coût pour les consommateurs. Doté d’une technologie de production hydroponique verticale ultra contrôlée, notre équipement a fourni la première de nombreuses excellentes récoltes. En attendant que le produit Navaya se retrouve sur le marché dans les prochains mois, nos employés, fournisseurs et clients partagent notre enthousiasme. »

Pour faire suite à une soumission récemment effectuée auprès d’un important laboratoire d’essais analytiques de cannabis, Navaya a reçu un certificat COA attestant d’un taux élevé de THC et de terpènes. Cette première récolte marque une étape charnière pour Navaya, qui s’apprête à conditionner ces fleurs séchées pour qu’elles soient en magasin dès l’automne.

Après avoir été un chef de file en pièces de suspension et de direction pour l’industrie automobile à titre de fondateur et chef de l’exploitation de MAS Industries, Mark Stermer a vendu l’entreprise à des Américains en 2017 et a converti son usine de 100 000 pieds carrés de Boisbriand au profit de la création et de la croissance de Navaya Inc. Il souhaite maintenant devenir un leader de la production de cannabis.

Emplois disponibles

L’entreprise poursuit par ailleurs son essor et invite toute personne dotée d’un esprit entrepreneurial et passionnée par la technologie, le cannabis et le service à la clientèle à poser sa candidature pour l’un des nombreux postes offerts.

« Le cannabis et les produits connexes jouissent d’un avenir prometteur et Navaya est fière d’être à l’avant-poste de ce mouvement », a indiqué M. Stermer.

Pour de plus amples renseignements sur Navaya, consultez le www.navaya.com/fr.