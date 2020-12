Deux restaurateurs de la région au C.A. de l’Association Restauration Québec

Yves Gravel du restaurant La Maison François, à Sainte-Thérèse, et Éric Marin du restaurant Chez Milot, à Sainte-Adèle, continuent de s'impliquer à titre de membres du conseil d'administration de l'Association Restauration Québec (ARQ) pour l’année financière 2020-2021. Ils appuieront dans ses fonctions Claudine Roy de l’Auberge sous les arbres, à Gaspé, qui entreprend une deuxième année à la présidence.

Plusieurs dossiers retiendront leur attention, à commencer par le plan de réouverture des salles à manger et la mise en place d’un programme d’aide directe spécifique à la restauration, dans le contexte de la COVID-19.

Ils se pencheront également sur la modernisation des lois entourant la vente et le service d’alcool, sur le partage des pourboires et sur l’élargissement de la consigne sur tous les contenants de deux litres et moins incluant les bouteilles de vin.

Conseil d’administration 2020-2021

Les autres administrateurs de l’association pour l’année 2020-2021 sont: Hugues Philippin du Restaurant Chic Alors! (Québec), nommé vice-président, Danielle Beaulieu de l’Hôtel Mortagne (Boucherville), nommée secrétaire-trésorière, Rémi Pelletier du Château Bromont (Bromont) et Hugo Hamelin du Restaurant Le Rouge Vin (Trois-Rivières), qui font tous deux leur entrée à titre d’administrateurs, Martin Lévesque du Traiteur Esprit Faim (La Prairie), Tony Priftakis des restaurants Buffet des Continents (Gatineau) et Alain Mailhot, président-directeur général de l’ARQ, qui poursuivent tous leur mandat en tant qu’administrateurs également. De son côté, Vincent Arsenault du Groupe TB (Repentigny et Montréal) agira, pour une deuxième année consécutive, à titre de président ex officio.

Fondée en 1938, l’ARQ regroupe près de 5 300 membres.