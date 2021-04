Deux entreprises d’ici finalistes aux Mercuriades

Deux entreprises de la MRC de Thérèse-De Blainville viennent de franchir une étape importante en vue de la grande finale des Mercuriades, événement qui est considéré comme étant le plus prestigieux concours d’affaires du Québec et qu’organise la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) pour une 41e année de suite.

Les noms de ces deux entreprises figurent, en effet, dans la liste définitive des 89 finalistes que vient de dévoiler la FCCQ. Il s’agit de PME, grandes entreprises et entrepreneuses qui avaient précédemment déposé leur candidature dans l’une des 16 catégories du concours pour remporter un Mercure.

«Malgré le contexte particulier que nous connaissons depuis l’an passé, le succès du concours est toujours au rendez-vous. Il est plus que nécessaire de souligner les réussites et les performances de nos entreprises qui sortiront de ces crises encore plus fortes que jamais. Ils sont le poumon même de notre économie, et nous nous devons de les faire briller sur le devant de la scène. C’est l’essence même du concours», a notamment déclaré, via un communiqué de presse, Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Les finalistes de la région

Deux finalistes de la 41e édition de ces Mercuriades sont donc issus de la MRC de Thérèse-De Blainville. L’entreprise Openmind Technologies, une entreprise de services informatiques basée à Blainville, qui développe également des produits web à frais récurrents mensuels, s’est, pour une, taillé une place dans la catégorie «Innovation industrielle Investissement Québec-CRIQ (PME)».

L’un de ces produits web, appelé BerryCast, permet d’enregistrer des messages vidéo et de les partager facilement sur diverses plateformes, ajoutant une touche humaine aux communications professionnelles et réduisant à trois clics l’équivalent de dix courriels.

Également, Clinique Multisens, qui offre une vaste gamme de services professionnels via son réseau de cinq cliniques privées, sera de la partie pour cette grande finale, dans la catégorie «L’excellence en français (PME)».

Parce qu’elle est véritablement soucieuse de faire la promotion du français au sein du milieu de la santé, l’entreprise finaliste en priorise l’utilisation dans toutes ses activités. Elle s’illustre notamment en créant plusieurs outils de gestion et une plateforme de formation continue entièrement en français.

Soirée de gala virtuel le 29 avril

«C’est avec une grande fierté que la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) constate que ces entreprises […] figurent parmi les finalistes […]. C’est une belle récompense et nous leur adressons toutes nos félicitations pour cette nomination. À présent, nous espérons qu’elles décrocheront le prestigieux Mercure […]», a commenté la présidente de la CCITB, Sophia Lavergne.

Précisons que les gagnants de l’édition 2021 du concours Les Mercuriades seront connus le jeudi 29 avril prochain, à partir de 17 h 30. Pour l’occasion, une grande soirée de gala virtuel sera tenue et diffusée en direct sur la chaine Youtube et la page Facebook de la FCCQ.

Pour s’inscrire à cette soirée de gala et connaître la liste complète des finalistes, il suffit de consulter le site [https://www.mercuriades.ca/].