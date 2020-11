Des tuques et des masques aux couleurs du Village de Sainte-Thérèse

Lancées l'année dernière auprès des entreprises, les tuques du Village de Sainte-Thérèse sont de retour et maintenant offertes au grand public. Des masques sont aussi disponibles. Une initiative du Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse (GEST).

Quelque 300 tuques et 200 masques sont en circulation. Il est possible de se les procurer dans quatre boutiques du Village, soit chez Fays Terroir Chocolaté, Inédit du Nord, Kaméléon Atelier MRKT et Les Allumées.

Comme l’explique la responsable du développement local et agente de liaison pour le GEST, Caroline Du Paul, le but de cette démarche est de faire rayonner et de susciter un sentiment d’appartenance au secteur Village.

Elle rappelle que l’an passé, les gens d’affaires ont été invités à se procurer des tuques, et ce, en prévision de la grande illumination du Village de Sainte-Thérèse. C’est donc la première année que les tuques du Village sont mises en vente à plus grande échelle. Pour des raisons évidentes, il en est de même pour les masques.

Bien que l’objectif ne soit pas d’amasser des sous, Mme Du Paul précise que les sommes recueillies seront réinvesties dans des projets collectifs mis de l’avant dans le Village. Les tuques sont vendues au coût de 20 $ pour les adultes et de 15 $ pour les enfants. Les masques sont affichés au prix de 10 $. Pour avoir davantage de renseignements, il est possible de visiter le [www.villagesaintetherese.com].

Boîtes-cadeaux du Village

À l’approche du temps des fêtes, le GEST invite également les entreprises à offrir à leurs employés, fournisseurs ou partenaires d’affaires des boîtes-cadeaux composées de produits de différents commerces du Village. Il s’agit là d’une autre façon d’encourager l’achat local. Pour en savoir plus, il est possible de communiquer avec Caroline Du Paul au 450 435-8228, poste 233 ou au cdupaul@ccitb.ca.