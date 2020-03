Des magasins de matériaux remportent des honneurs

Lowe’s Canada, un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au pays exploitant ou desservant plus de 475 magasins corporatifs et affiliés sous diverses enseignes, félicite les employés et magasins de son réseau corporatif et affilié honorés lors d’un gala tenu le 7 mars dernier au Fairmont Le Reine Elizabeth à Montréal. Cette soirée spéciale soulignait le 80e anniversaire de l’Association québécoise de la quincaillerie des matériaux de construction (AQMAT).

Nous reconnaissons Yves Grondin de BP Canada, commanditaire de prix, qui remet de précieuses récompenses à Patrick Dumais, propriétaire de la quincaillerie Home Hardware à Saint-Marthe-sur-le-Lac ainsi qu’à Éric Belley, propriétaire de RONA Matériaux Pont-Masson à Mirabel.