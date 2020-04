Des emplois essentiels à combler maintenant

Le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19 apporte beaucoup de changements à l’environnement économique du Québec et de la région des Laurentides. Ainsi, les employeurs et employés sont confrontés à divers défis et enjeux d’importance. C’est en prenant en considération ce contexte extraordinaire que le comité de partenaires en employabilité Laurentides lance le projet Cap vers l’emploi essentiel.

Le but de ce projet : aider les employeurs d’entreprises et d’organisations essentielles de la région tout en permettant aux chercheurs d’emploi de trouver un emploi temporaire ou permanent rapidement. Ce projet permet aux employeurs de bénéficier d’une offre complète de recrutement rapide et facile de manière à les aider à recruter de nouveaux employés sur le territoire des Laurentides. Les besoins de recrutement immédiat de main-d’œuvre représentent une partie importante des enjeux et des défis dont les entreprises peuvent faire face en cette période de crise de santé publique. Ces besoins immédiats de main-d’œuvre peuvent être dus à différents aspects en lien avec le contexte de pandémie de la COVID-19 (arrêt de travail de certains employés, demande grandissante de leurs produits et services, etc.)

Cette initiative est notamment rendue possible grâce à la participation du gouvernement du Québec, dont le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) par l’entremise de son programme Mobilisation-Diversité ainsi que de la MRC de Thérèse-De Blainville. Cette dernière agit à titre de partenaire financier afin de former les employeurs sur le recrutement en temps de pandémie grâce à des webinaires en ligne. La programmation sera publiée dans les prochaines semaines.

Rappelons que le programme Mobilisation-Diversité du MIFI a pour objectif d’appuyer les projets structurants, de favoriser la pleine participation des personnes immigrantes à la société et de réunir les conditions propices à l’attraction et à l’établissement durable de celles-ci hors de la région métropolitaine de Montréal.

Une solution gagnante pour tous

Avec le projet Cap vers l’emploi essentiel, les employeurs auront la chance de rencontrer plusieurs candidats potentiels issus du bassin des chercheurs d’emploi de la région des Laurentides. Les rencontres entre employeurs et candidats se feront dans le cadre d’entrevues respectant le principe de distanciation sociale, soit par téléphone ou par le biais d’entrevues automatisées gracieusement offertes par Cible-Emploi.

C’est donc la solution idéale, autant pour les employeurs que pour les chercheurs d’emploi, de pourvoir des postes de travailleurs essentiels rapidement et facilement afin d’être en mesure de continuer à servir la communauté de la région et de ses alentours!

On invite tous les chercheurs d’emploi à visiter [https://www.lesmercredisdelemploi.com/fr/cap-vers-l-emploi] pour se renseigner sur tous les postes à pourvoir.

Employeurs, communiquez avec la CCITB, au [www.ccitb.ca] pour plus de détails ou pour prendre part au projet.