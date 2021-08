Décathlon commandite la Marathon du P’tit train du Nord

Les magasins Décathlon de Boisbriand et de Laval deviennent le premier commanditaire en titre du Marathon P’tit Train du Nord. À peine cinq ans après sa naissance, l’événement compte ainsi sur le soutien d’un détaillant d’articles de sport mondialement connu et implanté au Québec depuis 2018.

« La présence d’un partenaire prestigieux comme Décathlon confirme que nous sommes désormais un joueur important, reconnu et bien établi dans l’univers de la course à pied, se réjouit Alain Bordeleau, cofondateur du Marathon. C’est une grande fierté de pouvoir compter sur la participation de Décathlon pour nos quatre prochaines éditions », poursuit celui qui détient depuis 1984 le record québécois du marathon, soit 2h, 14m, 19s.

Vision commune du sport et de l’activité physique

« Les valeurs du Marathon P’tit Train du Nord rejoignent les nôtres, explique pour sa part Mélissa Beaulieu, responsable des opérations en événementiel de Décathlon. Promouvoir les saines habitudes de vie, encourager la bonne alimentation, stimuler les activités physiques, rendre le sport accessible, voilà un discours semblable au nôtre. Il était donc tout naturel de soutenir le Marathon P’tit Train du Nord dans sa croissance fort impressionnante. Toutes nos succursales, notamment celles de Boisbriand et de Laval, répondent aux besoins des adeptes de course à pied en leur proposant des vêtements et du matériel de qualité, et en leur offrant des conseils avisés. »

Après son report en 2020 en raison de la Covid-19, le Marathon P’tit Train du Nord présentera sa quatrième édition, étalée sur deux jours, les 2 et 3 octobre prochains. Le samedi sera consacré à la présentation du demi-marathon, alors que le marathon sera tenu le dimanche. Pas moins de 6000 coureurs du Québec, du Canada et des États-Unis y prendront part, soit trois fois plus qu’en 2017.

À propos du Marathon P’tit Train du Nord

Fondé en 2017, il se court exclusivement sur la piste du Parc Linéaire du P’tit Train du Nord. Son départ a lieu à la Petite Gare, à Val-David, et son arrivée se déroule à la Place de la Gare, à Saint-Jérôme. Son dénivelé de 220 mètres en pente très douce et graduelle en fait le marathon le plus rapide au Canada. Le décor enchanteur automnal aux mille couleurs des Laurentides fait vivre aux coureurs une expérience unique, et l’effet de tunnel dans la