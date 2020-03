COVID-19: Le milieu des affaires doit s’ajuster

Le virus de la COVID-19 a touché, ces derniers jours, de nombreux secteurs d’activités et le milieu des affaires n’est pas en reste, lui qui a été contraint d’annuler plusieurs activités qui devaient avoir lieu ces prochains jours et ces prochaines semaines pour en prévenir et ralentir la propagation. Et, même, pour certains commerces de fermer temporairement leurs portes.

Ainsi, tant la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) que la Chambre de commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes (CCI2M) ont pris la décision, et cela en lien avec les récentes annonces gouvernementales pour tenter d’endiguer la COVID-19 sur le territoire québécois, d’annuler leurs activités à venir.

À la CCITB

«Nous prenons cette mesure préventive afin de protéger la santé de nos employés, de nos membres et de tous nos partenaires. Notre équipe surveille l’évolution de la situation et les recommandations émises par le gouvernement afin de réévaluer et d’adapter notre calendrier d’activités en conséquence», de déclarer Cynthia Kabis, directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville.

Aussi, en lieu et place de son Midi d’affaires qui devait avoir lieu ce mercredi 18 mars, la CCITB a mis en place une série de trois webconférences afin de soutenir les entreprises qui ont des préoccupations au niveau RH et/ou des communications envers leur clientèle. Deux premières webconférences ont ainsi été diffusées lundi et mardi derniers par un Facebook Live publié sur la page de la CCITB. La troisième webconférence le sera aujourd’hui, à 10 h 30. Tous les détails à venir seront annoncés sur le site Web et la page [www.facebook.com/CCITB].

À la CCI2M

«Étant donné la situation actuelle, nous jugeons qu’il s’agit de la décision responsable dans de telles circonstances, afin de protéger la santé de nos membres, de nos partenaires et de nos employés», d’indiquer, de son côté Serge Cameron, directeur général de la CCI2M, dès jeudi dernier.

Depuis, la CCI2M a notamment publié sur sa page Facebook un petit guide de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) pour répondre à quelques questions qu’auraient les gens d’affaires ces jours-ci.

Également, la CCI2M a pris la décision, à la suite d’une rencontre à l’interne et afin de s’assurer de mettre en place des mesures préventives, que son bureau physique ne sera pas ouvert au public jusqu’à nouvel ordre. Par contre, toute l’équipe est en place et travaille aux heures habituelles, soit de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Elle peut être jointe par téléphone et par courriel, mais on peut aussi consulter la page [www.facebook.com/pg/CCI2M].

Plusieurs commerces fermés

Enfin, comme on l’imagine, plusieurs commerces ont pris des décisions en lien avec les annonces gouvernementales. C’est le cas de la Cabane à sucre Farsa, à Saint-Eustache, qui, dès vendredi après-midi, a annoncé qu’elle fermait ses portes jusqu’à nouvel ordre.

Depuis dimanche, avec l’exigence du gouvernement du Québec, plusieurs commerces et tous lieux de rassemblements non essentiels ont dû, s’ils ne l’avaient pas déjà fait, fermer leurs portes, et ce, jusqu’au 30 mars prochain. C’est notamment le cas des bars, cabanes à sucre, des centres d’entraînement, des cinémas, des spas, stations de ski et autres.

Concernant les restaurants, les propriétaires doivent limiter le nombre de clients à 50 % de la capacité des salles. Dans le cas des Rôtisseries St-Hubert, celles-ci ont pris la décision, lundi, de fermer les salles à manger de tous leurs restaurants, mais de continuer à assurer le service de livraison ainsi que les services au volant pour l’ensemble des restaurants.

Bref, la situation évolue rapidement et il est donc fortement conseillé d’appeler ou de consulter les sites Web et pages Facebook des organisations, regroupements, places d’affaires et commerces avant de s’y rendre, pour s’enquérir de leur situation à ce moment.