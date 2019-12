Cours sur le budget avec l’ACEF

Offrez-vous une meilleure santé financière en prenant en main votre budget. L’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) des Basses-Laurentides démarre bientôt ses cours sur le budget.

En plus de proposer une méthode budgétaire simple, complète et efficace, les participants sont appelés à partager leurs expériences et à parfaire leurs connaissances sur différents sujets de consommation.

Une session de cours comporte trois rencontres en petit groupe. La prochaine session a lieu les mardis 14 janvier, 28 janvier et 10 mars, de 19 h à 21 h 30, à la Maison du citoyen de Sainte-Thérèse, 37 rue Turgeon. Le cout: 50 $ par personne ou 75 $ par couple.

La signature du contrat de cours réserve votre place. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire: 450-430-2228.