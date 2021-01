Confinement et couvre-feu: les restaurants sont ouverts

L’Association Restauration Québec (ARQ) tient à faire le point quant aux activités toujours permises pour les restaurants durant le confinement qui prévaut jusqu'au 8 février, dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Les restaurants demeurent non seulement ouverts pour les commandes pour emporter à l’intérieur ou au service à l’auto, et ce, entre 5 h et 19 h 30, mais la livraison est permise en tout temps, même pendant le couvre-feu.

Plusieurs restaurateurs ont rapporté à l’ARQ que leur clientèle croyait, à tort, qu’ils étaient soit complètement fermés en raison du confinement imposé, ou encore que toutes leurs activités devaient cesser dès le couvre-feu. Ce n’est donc pas le cas et l’ARQ invite toute la population à continuer d’appuyer les restaurants, qui sont les plus touchés économiquement par la crise actuelle.

En résumé

Ainsi, entre 5 h et 19 h 30, les restaurants peuvent offrir le service au comptoir, le service à l’auto et le service de livraison. La vente de vin et de bière est autorisée à partir de 8 h (avec aliments pour consommation à domicile).

Pendant le couvre-feu, soit entre 19 h 30 et 5 h, le service de livraison par le personnel du restaurant ou par un service de livraison externe est permis. La vente de vin et bière est possible jusqu’à 23 h (avec aliments pour consommation à domicile).

Il est à noter que de nombreux restaurants offrent également l’option boîte-repas que l’on peut commander à l’avance et aller chercher ou se faire livrer.

L’ARQ tient à remercier une fois de plus la population pour son appui à l’industrie de la restauration, ainsi qu’à ses employés, et à lui mentionner que les exploitants de partout au Québec attendent avec impatience le moment où ils pourront les accueillir de nouveau en salle à manger.