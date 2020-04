Communauté d’affaires en action : soutenir les entreprises locales

Les acteurs économiques de la MRC De Thérèse-De Blainville s’unissent afin de mieux aider les entreprises locales et assurer la continuité économique.

Comité de continuité économique

Le comité de continuité économique permet d’échanger sur les divers enjeux liés à la crise qui sévit et aussi d’avoir un portrait clair de la situation économique dans le but d’établir un plan d’action réaliste afin qu’à l’unisson les partenaires économiques puissent intervenir pour assurer une continuité dans le développement économique et ultimement voir ensemble à planifier une future relance

Création d’un groupe Facebook

Le groupe Facebook communauté d’affaires en action rassemble la communauté d’affaires, gestionnaires, entrepreneurs et partenaires économiques du territoire de la MRC de Thérèse-De Blainville afin d’offrir un lieu commun d’échanges et d’informations dans le but de mieux outiller les entreprises et ainsi contribuer ensemble à la continuité économique.

Les gestionnaires et entrepreneurs pourront poser leurs questions aux divers intervenants, partager leurs préoccupations et rester informés des mesures locales en adhérant à ce groupe piloté par la chambre de commerce et d’industrie de Thérèse- De Blainville (CCITB) en partenariat avec la MRC de Thérèse-De Blainville et tous les acteurs économiques du milieu : les députés fédéraux et provinciaux, l’AGAB, la CORDEV, le ministère de l’Économie et de l’Innovation, Investissement Québec, Services Québec et la Banque de développement du Canada (BDC) : https://www.facebook.com/groups/526050078339840/.

Sondage sur les impacts de la COVID-19

Un sondage sera envoyé aux entreprises de la région. Ce sondage permettra d’évaluer la situation actuelle des entreprises, de mieux comprendre leurs enjeux et d’assurer un suivi efficace afin de déployer des mesures d’aide aux entrepreneurs du territoire de la manière la plus concrète et rapide possible. Lien vers le sondage : [https://forms.gle/ggnm2RXFW868yLfs8].