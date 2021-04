Club Piscine Super Fitness obtient la certification Entreprise Enfant Soleil

L'entreprise Club Piscine Super Fitness, dont le siège social est situé à Bois-des-Filion, s'implique depuis dix ans auprès d'Opération Enfant Soleil, un partenariat qui reflète ses valeurs sociales et qui est aujourd'hui officialisé par l'obtention de la certification Entreprise Enfant Soleil.

«En tant qu’Entreprise Enfant Soleil, nous nous engageons à remettre annuellement un minimum de 50 000 $ à Opération Enfant Soleil et nous encourageons nos employés et nos franchisés à s’impliquer à la hauteur de leurs possibilités à cette cause qui nous tient tous à cœur», mentionne la directrice marketing de l’entreprise, Véronique Dion.

Elle explique qu’au fil des ans, Club Piscine Super Fitness a adopté une mission philanthropique visant à aider les familles dans le besoin. «Nous souhaitons le bien-être d’un maximum de familles d’ici et cela va bien au-delà de nos produits. C’était donc tout naturel pour nous de faire preuve d’encore plus d’engagement à une cause aussi importante», dit-elle.

Le sceau Entreprise Enfant Soleil se veut le début d’un nouveau maillon corporatif de la grande chaîne de solidarité qu’est Opération Enfant Soleil. En mettant de l’avant cette première certification philanthropique, l’organisme souhaite se positionner davantage dans le milieu des affaires et, du même coup, accroître son apport aux soins pédiatriques pour tous les enfants du Québec. Déjà, plusieurs entreprises ont accepté de s’associer à cette initiative.

En 2020, Opération Enfant Soleil a versé 36 000 $ à l’Hôpital de Saint-Eustache et 29 760 $ à l’Hôpital de Saint-Jérôme. La somme totale remise à ce jour aux hôpitaux et organismes de la grande région des Laurentides s’élève à 1 288 039 $.

Une entreprise engagée dans sa communauté

Fondée par Robert Aumont, l’entreprise Club Piscine Super Fitness a ouvert sa première succursale au Québec en 1991. Trente ans plus tard, celle-ci rassemble pas moins de 2 500 employés et 42 magasins franchisés à travers la province, lesquels contribuent à plusieurs causes dans leur région respective.

En plus d’être partenaire d’Opération Enfant Soleil, le siège social de Bois-des-Filion soutient aussi le Club des petits déjeuners, la Société de sauvetage du Québec, le Centre de recherche du CHUM et, plus localement, la Maison de la famille de Bois-des-Filion.