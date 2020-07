CCITB: Quand le Gala Stellar fait place au ‘‘Pas de Gala – Tous gagnants!’’

En janvier dernier, Sophia Lavergne, présidente de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB), et Jean-Philippe Desabrais, président de l’Aile jeunesse de la CCITB, se préparaient en prévision de la 34e édition du Gala Stellar en participant joyeusement à une séance de photos. Mais, voilà qu’est apparue cette fameuse COVID-19, laquelle a chamboulé tout ce qui était déjà en cours et à venir.

Le Gala Stellar a évidemment été annulé (il devait avoir lieu le 5 juin dernier), mais l’équipe du regroupement d’affaires a vite pris la balle au bond et pensé à organiser un événement appelé ‘‘Le Pas de gala – Tous gagnants!’’. Une occasion pour la CCITB de lever son verre et son chapeau «au travail exceptionnel, à la résilience et l’innovation» des entreprises de la MRC de Thérèse-De Blainville au cours des premiers mois de cette pandémie.

Une décision difficile, puis une idée

«La décision d’annuler le Gala, comme celle d’annuler tous les rassemblements jusqu’au 31 août, a certainement été une décision émotive considérant que la CCITB devait souligner son 35e anniversaire à cette occasion. Toutefois, notre priorité était et demeure la sécurité et la santé des participants, de nos employés ainsi que de l’ensemble des membres. Nous avons toutefois rapidement réagi pour offrir d’autres solutions et alternatives à nos membres», d’indiquer Cynthia Kabis, directrice générale de la CCITB.

Loin de freiner l’élan de cette dernière et de son équipe, l’annulation du Gala Stellar a vite fait place, dans les jours qui ont suivi, à cette idée appelée ‘’Le Pas de Gala – Tous gagnants!’’. Plus précisément, la CCITB souhaitait faire connaître les coups de cœur de ses membres à l’égard d’une entreprise de la MRC de Thérèse-De Blainville qui a su rapidement s’adapter à la nouvelle situation ou encore reconnaître un bénévole ou un organisme communautaire qui a particulièrement contribué à soulager les gens dans le besoin au cours des dernières semaines.

Une belle collaboration avec TVBL

En tout, ce sont les noms de 20 entreprises, ainsi que de six bénévoles et organismes communautaires, qui ont été soumis à la suite d’un appel lancé en ce sens, début mai, par la CCITB. «Nous avons reçu presqu’une trentaine de candidatures. Comme nous souhaitions que tous soient gagnants, toutes les nominations reçues ont été retenues», d’ajouter Mme Kabis.

Avec la collaboration de la Télévision des Basses-Laurentides (TVBL), trois capsules vidéos, coanimées par Marie-Noëlle Closson-Duquette, présidente du Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse (GEST), et Marie-Claude Duquette, vice-présidente de l’Aile jeunesse de la CCITB, ont été tournées pour justement présenter, et de façon humoristique, ces nominés. Celles-ci ont été diffusées sur le [https://vimeo.com/tvbl] au cours des trois dernières semaines et une Infolettre spéciale a été envoyée à l’ensemble des membres et des personnes qui y sont abonnés.

«Dès le début, quand on a exprimé notre souhait de reconnaître le travail des entreprises d’ici par le biais de capsules vidéos, nous nous sommes dits que nous pourrions avoir une belle collaboration avec TVBL pour ce projet. On leur a parlé du projet et ils étaient aussi très enthousiaste envers celui-ci et ont accepté tout de suite d’embarquer. On est vraiment content du résultat final et de la qualité des capsules vidéos. Ce fût un réel plaisir de collaborer avec leur équipe pour la réalisation de ce projet», de souligner la directrice générale.

Avec la diffusion, le vendredi 19 juin, de la dernière de ces trois capsules vidéos, ‘’Le Pas de Gala – Tous gagnants!’’ a connu son dénouement le jeudi 25 juin dernier alors qu’il était possible de découvrir l’intégralité des entrevues effectuées dans le cadre d’une émission qui a été diffusée sur les ondes de TVBL (canal 609).

Une dernière occasion, donc, de féliciter à nouveau toutes entreprises, bénévoles et organismes de la région pour leur résilience et leur innovation! L’émission en question peut d’ailleurs d’ailleurs être visionnée sur le [https://vimeo.com/tvbl].