CCITB: Offre promotionnelle pendant le mois de février pour les nouveaux membres

Reconnue depuis 35 ans pour son dynamisme, la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) offre cette année encore une occasion en or pour les gens d’affaires de la région. C’est ainsi que tout le mois de février, en adhérant à la CCITB au coût de 199 $, les nouveaux membres bénéficieront de 9 activités gratuites aux objectifs concrets, d’une valeur 370 $.

Ces activités sont :

1. Une formation sur l’ABC du réseautage pour devenir un pro du réseautage

2. Un déjeuner découverte pour briser la glace

3. Un atelier pour préparer son discours de présentation pour être à l’aise

4. Un laissez-passer pour un 5 à 7 exclusif aux nouveaux membres pour avoir du plaisir

5. Un laissez-passer pour un midi d’affaires avec conférence (mois d’avril) pour être inspiré

6. Un laissez-passer pour le salon Accès Direct (services d’accompagnement et financement aux entreprises) pour être guidé

7. Trois (3) cocktails 5 à 7 pour développer son réseau

Voilà une opportunité de trouver les bons clients, sauver du temps dans le recrutement des employés ou encore de trouver des trucs et astuces afin d’optimiser la rentabilité de votre entreprise. «C’est une excellente porte d’entrée dans le plus grand réseau de gens d’affaires de la région, qu’on soit un travailleur autonome, une PME ou une grande industrie», déclare Michel Prévost, conseiller en sécurité financière chez Investamp et porte-parole de cette campagne d’adhésion, qui prend fin le 29 février prochain.

Pour en bénéficier ou obtenir de plus amples informations, visitez le www.ccitb.ca ou communiquez avec Gina Bergeron-Fafard au 450 435-8228 au poste 229 ou encore par courriel à (gbergeronfafard@ccitb.ca).

La CCITB

La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) compte 1 000 entreprises et dessert les cinq villes suivantes: Blainville, Boisbriand, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines et Sainte- Thérèse.

En tant qu’acteur économique de premier plan depuis 35 ans, elle s’engage à être la voix privilégiée des entreprises de la région et propose à ses membres de nombreux avantages s’articulant autour de cinq axes principaux: le réseautage de qualité, l’enrichissement personnel et professionnel, le développement économique local et régional, les avantages commerciaux et le rayonnement des entreprises.

La CCITB chapeaute l’Aile jeunesse (AJCCITB), le Groupement des entreprises de Sainte- Thérèse (GEST), l’Aile Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand (RGAB) et l’Aile des gens d’affaires de Rosemère (AGAR), tous reconnus pour leur dynamisme et leur participation active.