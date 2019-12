Cannabis médical: Navaya Inc. fait équipe avec l’entreprise d’intelligence artificielle MIMs

Navaya Inc., une entreprise de Boisbriand, annonce une entente de partenariat avec MIMs, une entreprise canadienne chef de file en agriculture et en médecine de précision faisant appel aux mégadonnées et à l’intelligence artificielle. Ces deux organisations uniront leurs forces pour optimiser la production planifiée de cannabis à haut rendement et à moindre coût ainsi que le développement de souches pour usage médical destinées entre autres, mais sans s’y limiter, au soulagement de l’arthrite, des rhumatismes, du stress et de maladies intestinales.

«La fiabilité, la qualité et l’envergure de notre produit sont au cœur de notre ADN, affirme le chef de la direction de Navaya, Mark Stermer. Notre partenariat s’arrime parfaitement à ces attributs et nous permettra de proposer des utilisations du cannabis qui contrent les symptômes d’importants problèmes de santé. Nous sommes très enthousiastes de voir où cette entente nous mènera dans un proche avenir.»

Amorcé en mars 2019, ce partenariat a déjà approfondi notre compréhension de la diversité et de la complexité des génomes de souches de cannabis, ouvrant la voie à des souches à la génétique améliorée.

Appuyée par le savoir-faire de MIMs en intelligence artificielle et en apprentissage profond, Navaya compte atteindre le plus haut niveau de précision en matière de phytogénétique et d’optimisation de la production grâce à une technologie exclusive et à la réduction de l’empreinte environnementale par l’utilisation restreinte d’électricité, de fertilisants et d’eau et par l’élimination des pesticides.

«Nous sommes particulièrement emballés de travailler avec la plateforme technologique de culture exclusive à Navaya, déclare la cofondatrice et chef de l’exploitation de MIMs, Sarah Jenna. Nous sommes convaincus que notre expertise en intelligence artificielle aidera l’entreprise dans sa mission de devenir un chef de file mondial dans l’industrie du cannabis, procurant des produits haut de gamme et de qualité constante qui correspondent aux besoins de la communauté médicale et des utilisateurs. »

Avantages du cannabis

Navaya continue à approfondir sa compréhension des avantages du cannabis. Dans le cadre de ce partenariat avec MIMs, elle étudie les effets des molécules végétales de cannabis sur le corps humain. Avec l’apport de l’apprentissage profond et de l’intelligence artificielle, les deux entreprises se donneront pour but d’isoler les traits génétiques produisant des effets salutaires sur certains problèmes de santé et certaines maladies.

Au début novembre, Navaya annonçait qu’elle soumettait à Santé Canada une demande de licences pour la culture standard, la transformation standard et la vente à des fins médicales de produits de cannabis.