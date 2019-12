Boisbriand: Le marché IGA extra Daigle est complètement rénové

C’est avec fierté que les propriétaires Luc et Robert Daigle et Charles Gingras, ont souligné la fin des travaux de rénovation du marché IGA extra Daigle situé au 2605, rue d’Annemasse, à Boisbriand.

L’agrandissement de plus de 5 000 pieds carrés permet de recevoir les consommateurs dans un magasin de 45 000 pieds carrés. Cet investissement de 4,5 millions de dollars propose un plus large éventail de services et produits aux résidents.

«Nous sommes fiers d’offrir notre magasin fraîchement rénové à la population de Boisbriand et des environs. Nous tenons à remercier les clients et nos employés de leur patience et d’avoir cru à la réalisation de ce projet, tout au long de cette longue aventure», ont déclaré les trois propriétaires.

Moderne et multitude de services

Le magasin a fait peau neuve et c’est dans une atmosphère moderne que les consommateurs sont accueillis:

Nouvelles présentations dans la section du prêt-à-manger et de la charcuterie,

Une vaste sélection de bières provenant des microbrasseries,

Amélioration de l’offre pour les rayons des fruits et légumes, incluant un nébuliseur.

Un espace pour les produits en vrac incluant les savons

Une gamme de produits biologiques, naturels et sans gluten élargie,

Un espace pour le cellier

Une vaste section de sushis ainsi qu’un bar à tartares,

Une boutique Rachelle-Béry qui propose une vaste gamme de produits biologiques et naturels,

Une offre abondante pour les rayons de la poissonnerie et le service de la boucherie,

Une chambre de vieillissement de la viande,

Une boulangerie qui propose des gâteaux faits sur place, pour toutes les occasions,

Et bien d’autres…