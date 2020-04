Blainville : se serrer les coudes et acheter localement

L’Association des gens d’affaires de Blainville (AGAB) et la Ville de Blainville s’unissent pour soutenir les entreprises du territoire en cette période difficile pour l’économie.

Dans le contexte de distanciation physique imposée par le coronavirus, [AchatLocalBlainville.com/covid-19] met en relation les commerces blainvillois avec la population actuellement en isolement.

«En achetant localement, nous souhaitons sauvegarder le plus de nos commerces locaux possibles durant et après la crise, en favorisant un approvisionnement sécuritaire en nourriture et en produits essentiels. Notre initiative vise à soutenir les entreprises blainvilloises dans un souci de vitalité économique et sociale», a déclaré le président de l’AGAB, Michel Limoges.

«Plusieurs entreprises ont l’autorisation d’opérer malgré la situation actuelle et offrent d’excellents produits et services, avec toutes les précautions qui sont prises afin d’éviter la contagion. Nous les incitons à s’inscrire dans le répertoire d’achat local de l’AGAB. Chez nous, on se lave les mains et on se serre les coudes», a pour sa part ajouté le maire de Blainville, Richard Perreault.

Gratuit pour les entreprises blainvilloises

Les commerces autorisés peuvent dès maintenant créer en quelques clics leur fiche dans le répertoire de l’AGAB dont la mission est de promouvoir les produits et services des entreprises de Blainville. Ainsi, seules les entreprises ayant pignon sur rue ou dont le siège social est à Blainville peuvent actuellement s’y inscrire.

Approvisionnement sécuritaire

Le mode de distribution des entreprises doit être 100 % sans contact : paiement en ligne, livraison ou collecte sans contact direct avec le client.

Pour plus d’information, communiquez avec l’Association des gens d’affaires de Blainville : 450 433-4020.