Au tour des entreprises de Boisbriand d’être mises au défi

S'inspirant de l'initiative du Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse (GEST), le Regroupement des gens d'affaires de Boisbriand (RGAB) met de l'avant la campagne «En attendant de vous revoir». Les entreprises boisbriannaises qui n'ont pas subi les contrecoups financiers de la pandémie sont ainsi invitées à investir dans leurs commerces et restaurants favoris ayant été touchés par les fermetures temporaires.

«Les membres du RGAB cherchaient une solution simple et efficace pour soutenir les commerces de leur ville qui ont été affectés par les fermetures. Poursuivre la campagne “En attendant de vous revoir” qui fut un succès au GEST était tout indiqué. Plusieurs entreprises sont chanceuses de pouvoir maintenir leurs activités professionnelles, mais ce n’est pas le cas de tous et on doit s’entraider», soutient le président du RGAB, Marc-Olivier Gagnon.

Relevant le défi initialement lancé par Sylvain Tassé, PDG et copropriétaire de Quadra Plast, Cindy Driscoll et Mélanie Larivière de Perles RH expliquent avoir sélectionné deux entreprises qui leur tiennent particulièrement à coeur, soit Immersia et le restaurant Vertigo.

«Nous faisons partie d’une communauté d’affaires exceptionnelle et nous sommes convaincues que plusieurs entreprises participeront au défi. D’ailleurs, on lance maintenant le défi de donner au suivant à deux belles entreprises de Boisbriand, d’abord à Nancy Dubois de Solutions TDL+ et à Guillaume Beaudin du Groupe 2C2B», disent-elles.

Les entreprises qui veulent participer pourront retrouver plus de détails ainsi qu’une liste de commerces de Boisbriand sur la page [www.ccitb.ca/solidarite]. Les différentes initiatives seront publicisées sur les réseaux sociaux du RGAB et de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB).