AGAB: La campagne «La Grande Virée Blainvilloise» est toujours en cours

Amorcée depuis le 2 novembre dernier, la campagne d’achat local «La Grande Virée Blainvilloise» bat actuellement son plein dans 25 commerces de Blainville, où il est possible de remporter une carte-cadeau d’un montant variant de 15 $ à 35 $ et échangeable chez l’un d’eux.

Initiée par l’Association des gens d’affaires de Blainville (AGAB) présidée par Charles Bergeron-Vachon, cette nouvelle campagne d’achat local se poursuit jusqu’au 30 novembre prochain.

«Le premier objectif visé est de soutenir la relance économique et de supporter les entreprises blainvilloises de petite et de moyenne taille. Par l’initiative de ‘’La Grande Virée Blainvilloise’’, nous souhaitons récompenser les gens qui achèteront localement à Blainville et leur permettre de découvrir la vaste variété d’entreprises blainvilloises», d’expliquer l’AGAB sur le microsite [www.lagrandeviree.ca] mis en ligne en marge de cette campagne.

Selon un calendrier déjà établi et disponible justement sur le [www.lagrandeviree.ca], un commerce participant propose chaque jour, du lundi au samedi, à partir de 13 h, à 10 de ses clients d’obtenir une capsule contenant un code QR. Aussitôt numérisé, ce code dévoilera le cadeau remporté. Le gagnant aura une chance sur deux de gagner une carte-cadeau variant de 15 $ à 35 $. Au total, une valeur de plus de 3 000 $ est offerte en cartes-cadeaux aux gagnants.

Une campagne bien accueillie

« Les commentaires reçus témoignent de la satisfaction des commerçants par rapport à cette initiative, qu’est La Grande Virée Blainvilloise », d’indiquer Charles Bergeron, président de l’AGAB, qui précise que plus de 25 gagnants ont déjà téléchargé leurs cartes cadeaux pour plus de 600 $ en prix.

« C’était fort agréable de voir les clients aller sur le site pour voir s’ils ont gagné. Nous étions aussi contents que les clients et cela donnait une atmosphère exceptionnelle dans la boutique. Vous avez toute mon admiration pour la créativité dont fait preuve l’Association, bravo et surtout merci! Vous faites sincèrement la différence! », de témoigner Manon Machabée, propriétaire-franchisée de la boutique Animo Etc Blainville, premier commerce à avoir accueilli, le 2 novembre dernier, «La Grande Virée Blainville».

Enfin, Stéphanie Gingras, directrice générale de l’AGAB, invite d’ailleurs les gagnants à ne pas tarder à télécharger leurs prix s’ils ne l’ont pas fait encore. Le microsite [www.lagrandeviree.ca] sera fonctionnel, précise-t-elle, jusqu’en décembre.

Pour en savoir davantage sur l’AGAB et les activités à venir, il suffit de consulter le [www.agab.qc.ca].