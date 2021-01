Achat local: l’expérience jytrouvetout

Lancée en octobre dernier, la plateforme d'achat en ligne jytrouvetout suscite un bel engouement auprès des commerçants de la région de Thérèse-De Blainville et des consommateurs, qui sont nombreux à avoir intégré le site à leurs habitudes de magasinage.

Propriétaire des journaux Nord Info et L’Éveil, le Groupe JCL a depuis toujours à coeur de soutenir les entreprises d’ici et de contribuer au rayonnement de l’économie locale. Le site jytrouvetout s’inscrit dans cette vision.

Alors que le commerce électronique connaît un essor sans pareil, il est indispensable pour les marchands d’avoir accès à une plateforme transactionnelle où ils peuvent afficher et vendre leurs produits. À l’image d’un grand marché virtuel, jytrouvetout leur offre cette possibilité.

Trois mois se sont écoulés depuis son lancement et, déjà, la boutique en ligne réunit des dizaines de commerçants de la région et une vaste gamme de produits, au grand bonheur des gens de Sainte-Thérèse et des environs.

Pour encourager l’achat local

Développé par District Web, le portail d’achat a été soigneusement élaboré afin d’offrir à chacun une expérience de magasinage des plus agréable, avec en prime la satisfaction de contribuer à la vitalité de l’économie de la région. S’il y a bien un élément que la pandémie a mis en lumière, c’est l’importance d’encourager l’achat local. C’est justement ce que permet jytrouvetout: un accès privilégié aux marchands d’ici, à leurs offres et leurs produits, tout en demeurant dans le confort de son foyer.

Le classement par catégorie (alimentation, vêtements, électronique, santé/beauté, sports, maison, etc.) facilite les recherches et permet aux clients de trouver rapidement ce dont ils ont besoin. De plus, les entreprises inscrites à jytrouvetout ajoutent régulièrement de nouvelles offres, au bénéfice de la clientèle. À noter que les transactions sont sécurisées et que la livraison est assurée par Postes Canada.