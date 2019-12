À Mirabel: Livraison d’un premier hélicoptère pour une école de pilotage à Abou Dabi

Bell Textron Inc. a annoncé la livraison du premier de 12 hélicoptères Bell 505 à l’école de pilotage Horizon International Flight Academy située à Abou Dabi aux Émirats arabes unis. Le client a pris livraison de son hélicoptère durant une cérémonie organisée dans les installations de Bell à Mirabel.

Le contrat d’achat des 12 appareils a été signé en novembre lors du salon aéronautique de Dubaï. L’hélicoptère Bell 505 est configuré pour l’entraînement au vol et est doté d’un poste de pilotage en verre intégré qui permet aux pilotes en formation de se familiariser avec des commandes modernes à bord d’un appareil monomoteur.

«Nous sommes heureux d’ajouter des hélicoptères Bell 505 à notre flotte qui est composée uniquement d’appareils Bell soit des Bell 206, des Bell 407 et des Bell 429», a dit Hareb Thani Al Dhaheri, président et chef de la direction d’Horizon International Flight Academy. «Ces nouveaux appareils seront au coeur de nos activités d’entraînement au vol et nous permettront d’élargir encore notre offre de formations.»

Outre Hareb Thani Al Dhaheri, Son Excellence Fahad Saeed Al Raqbani, ambassadeur des ÉAU au Canada, Fahad Harhara Al Yafei, président et chef de la direction du regroupement, Sameer Rehman, directeur général de Bell, Afrique et Moyen-Orient, et Steeve Lavoie, président de Bell Helicopter Textron Canada Ltée, étaient présents à la cérémomie à Mirabel.

«Bell est ravie d’appuyer la formation des pilotes et de souligner la livraison de cet hélicoptère à l’école de pilotage Horizon International Flight Academy. Les appareils Bell 505 seront des atouts au sein de la flotte de l’école Horizon puisqu’ils conviennent parfaitement à la formation de pilotes d’hélicoptère», a déclaré Sameer Rehman, directeur général de Bell, Afrique et Moyen-Orient.

Horizon est la plus importante école de formation au pilotage indépendante de cette région du globe et est fière de former des pilotes à l’échelle locale et internationale. Elle se servira des hélicoptères Bell 505 pour continuer à assurer la formation d’une nouvelle génération de pilotes de classe mondiale.

«Nous tenons à remercier les dirigeants de l’école Horizon International Flight Academy pour leur visite à nos installations de Mirabel ainsi que pour leur appui continu. Nous sommes enchantés de contribuer à la formation des pilotes du futur», a ajouté Steeve Lavoie, président de Bell.

«Avec ses capacités uniques et ses coûts d’exploitation avantageux, l’hélicoptère Bell 505 est de plus en plus reconnu dans le secteur de la formation. La capacité, le prix, la maintenabilité et les caractéristiques de sécurité de l’hélicoptère Bell 505 sont des points forts qui en font un appareil d’entraînement au vol très intéressant», a expliqué Ian D’Arcy, vice-président, Opérations régionales, Moyen-Orient et région du Pacifique chez Hawker Pacific.

Voler avec confiance

La visibilité exceptionnelle, la technologie d’avionique évoluée et les coûts d’exploitation de l’hélicoptère Bell 505 Jet Ranger X répondent à tous les besoins de l’école Horizon. Avec son poste de pilotage haute technologie et sa cabine adaptable, le Bell 505 peut relever tous les défis. Il offre une plateforme d’entraînement fiable qui permet aux pilotes débutants de voler avec confiance.