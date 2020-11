1,8 M $ pour la MRC Thérèse-De Blainville et la Ville de Mirabel

La ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Eve Proulx, annonce la mise sur pied du réseau Accès entreprise Québec dans le but de renforcer les services d’accompagnement offerts aux entrepreneurs et aux entreprises, et d’accélérer le développement économique dans chacune des régions du Québec.

Pour la MRC de Thérèse-De Blainville et la Ville de Mirabel, le financement représente un montant de 900 000 $ chacun, pour améliorer et harmoniser les services directs offerts sur le territoire et s’assurer de proposer aux entrepreneurs une approche renouvelée et actuelle de l’entrepreneuriat.

«Il faut permettre aux régions de se développer en fonction de leurs spécificités afin que leur économie devienne agile, innovante et stimulante. Accès entreprise Québec viendra renforcer et bonifier l’accompagnement de proximité et de première ligne des entrepreneurs en leur facilitant l’accès aux services et aux ressources qui sont mis à leur disposition pour réaliser leurs projets d’affaires. Les entreprises seront davantage outillées pour poursuivre leurs activités et atteindre leur plein potentiel, des conditions essentielles à une croissance économique soutenue des régions, particulièrement en cette période de conjoncture difficile», soutient la ministre.

Ainsi, Accès entreprise Québec sera la porte d’entrée des entreprises vers les services et les organismes voués aux entrepreneurs. Pour le gouvernement du Québec, cela permet d’assurer des services d’accompagnement, de capital de croissance et d’investissement de haute qualité comparables d’une région à l’autre et respectueux des spécificités régionales.

«La création du réseau Accès entreprise Québec va permettre d’améliorer et d’harmoniser la qualité des services directs aux entrepreneurs et aux entreprises sur notre territoire, dans le respect des compétences attribuées à la MRC. L’accompagnement sera assuré par les agents du réseau et sera complémentaire à celui présentement offert par les différentes ressources locales. Il encouragera assurément l’entrepreneuriat et facilitera la mise en œuvre de projets d’entreprises et de développement économique», explique le député de Blainville, Mario Laframboise.

«Nos entrepreneurs et entreprises participent activement au rayonnement de notre région. En renforçant les services qui leur sont offerts, nous contribuons directement, et de façon positive au développement économique ainsi qu’à la mise en oeuvre de projets d’entreprises», ajoute la députée de Les Plaines, Lucie Lecours.

Le gouvernement compte également adapter les fonds locaux d’investissement (FLI) aux nouvelles réalités auxquelles les entrepreneurs et les entreprises sont confrontés et continuer de collaborer avec les MRC afin de compléter le réseau des fonds locaux de solidarité (FLS), le fonds Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) et les autres sources de financement régionales.

La coordination d’Accès entreprise Québec sera assurée par le ministère de l’Économie et de l’Innovation, qui s’adjoindra un comité d’orientation national composé des principaux acteurs du développement économique dans les régions. La mise en œuvre sera réalisée en partenariat avec la Fédération québécoise des municipalités, l’Union des municipalités du Québec et d’autres partenaires.