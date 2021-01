Votre don en échange d’une pièce exclusive du compositeur Mathieu Bourret

Le pianiste et compositeur blainvillois Mathieu Bourret s’engage musicalement et socialement auprès de l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS), qui déploiera tous ses efforts afin de faire entendre sa voix, tout au long de la prochaine semaine.

Du 31 janvier au 6 février, ce sera la 31e Semaine de prévention du suicide, sous le thème Parler du suicide sauve des vies, et Mathieu Bourret entend poursuivre la conversation durant tout le mois de février en offrant une pièce musicale exclusive en échange de votre don.

Cette pièce, intitulée Humani, apparaîtra sur son prochain album, Taïga, dont le lancement est prévu à la fin du mois de février et qui s’inscrit dans le cycle du Climatologue, un projet de quatre opus dont le premier, lancé en septembre dernier, s’intitule Les Léonides.

Ce n’est pas la première fois que Mathieu Bourret s’engage socialement. On se souviendra de ce marathon pianistique de douze heures qu’il avait consacré aux travailleurs de la santé, le 29 avril dernier, alors que la pandémie de COVID-19 faisait rage (comme c’est toujours le cas), et particulièrement dans les CHSLD, un milieu qu’il connaît bien puisque sa mère y a travaillé pendant 35 ans et qu’il allait l’y rejoindre après l’école. «Je m’y suis fait de nombreux grands-parents et j’en ai perdu beaucoup», exprimait-il.

Un grand choc

Lorsqu’il aborde le sujet du suicide, Mathieu Bourret sait aussi de quoi il parle. «Le 16 décembre 1997, par une journée froide et très ensoleillée, j’apprenais que Claude, mon cousin le plus rapproché en âge, avait mis fin à ses jours. Une journée inattendue qui allait changer ma vision de la vie», évoque-t-il. Mathieu avait alors dix ans et avait encaissé le choc (il considérait Claude comme son frère) en déposant ses mains sur le clavier du piano. C’est à partir de ce moment que l’improvisation musicale est entrée dans sa vie et que le piano est devenu, dit-il, son principal véhicule d’expression.

C’est donc avec la musique qu’il souhaite apporter sa contribution à une cause qui lui tient à cœur. «Plus que jamais, soumet-il, nous devons tendre l’oreille à la souffrance de ceux qui nous entourent. Chaque petite contribution à l’AQPS multiplie la qualité des services offerts pour prévenir l’irréparable.»

Pour toute autre information concernant la Semaine de prévention du suicide 2021, consultez le site de l’Association québécoise de prévention du suicide, au [www.aqps.info]. Si vous avez besoin d’aide, composez le 1 866 277-3553 (ou 1 866 APPELLE).

Pour en savoir davantage sur Mathieu Bourret, visitez le [www.mathieubourretpianiste.com]. À noter que la pièce Humani vous sera acheminée par courriel une fois votre don enregistré.