Voir et entendre – Semaine du 16 septembre 2020

ARTS VISUELS

Jusqu’au 27 septembre, parc Jardin des Sources, Sainte-Thérèse: PAYSAGES AU JARDIN. Six oeuvres d’art éphémères. Visites explicatives gratuites proposées les 16 et 26 septembre, à 10h, ainsi que les 17 et 22 septembre, à 14h. Réservation obligatoire à n.ouellet@sainte-therese.ca.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS

Le jeudi 17 septembre, 19h, derrière la Bibliothèque Paul-Mercier, Blainville: MATHIEU BOURRET. Dans le cadre de la série Terrasses en musique. Renseignements: [www.blainville.ca].

Le samedi 19 septembre, 21h, Bière au menu, Bois-des-Filion: MONONC’ SERGE EN SOLO. Renseignements: [biereaumenu.com].

Le dimanche 20 septembre, 11h, Maison Lachaîne, Sainte-Thérèse: TRIO GUILLAUME MARTINEAU. Hommage à Jacques Brel et à Georges Brassens. Piano, contrebasse et batterie. Renseignements: 450 434-4006 ou [www.odyscene.com].

Le jeudi 24 septembre, 19h, derrière la Bibliothèque Paul-Mercier, Blainville: CAROLINE PLANTÉ ET MIGUEL MEDINA. Dans le cadre de la série Terrasses en musique. Renseignements: [www.blainville.ca].

Le samedi 26 septembre, 13h, Maison Lachaîne, Sainte-Thérèse: LE CLIMATOLOGUE. Avec Mathieu Bourret. Piano et projection multimédia. Ouvert à tous.

Le samedi 3 octobre, 20h, Théâtre Lionel-Groulx, Sainte-Thérèse: KEVIN PARENT. Renseignements: 450 434-4006 ou [www.odyscene.com].

Le samedi 3 octobre, 13h, Maison Lachaîne, Sainte-Thérèse: COULEURS D’AUTOMNE. Avec Louise Lessard et Mathieu Lussier. Piano et basson. Ouvert à tous.

Le dimanche 4 octobre, 11h, Maison Lachaîne, Sainte-Thérèse: QUATUOR RHAPSODIE. Pour un flirt. Quatuor à cordes. Renseignements: 450 434-4006 ou [www.odyscene.com].

HUMOUR

Le vendredi 2 octobre, 20h, Théâtre Lionel-Groulx, Sainte-Thérèse: MICHEL BARRETTE. Spectacle présenté en distanciation physique. Renseignements: 450 434-4006 ou [www.odyscene.com].

DANSE

Le samedi 26 septembre, 13h et 15h, skatepark de Rosemère: VUELA VUELA, LA DANSE. Spectacle de danse extérieur gratuit. Renseignements: 450 434-4006 ou [www.odyscene.com].

Le samedi 26 septembre, 14h, Faubourg Boisbriand: LES PRÉCÉDENTS. Spectacle de danse extérieur gratuit.

Le samedi 26 septembre, 14h15, Place du Village, Sainte-Thérèse: ÉCOUTE POUR VOIR. Par Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe. Spectacle de danse extérieur gratuit. Renseignements: 450 434-4006 ou [www.odyscene.com].

Le dimanche 27 septembre, 14h, parc Lorraine, Lorraine: DUSK SOCIETY. Spectacle de danse extérieur gratuit. Renseignements: 450 434-4006 ou [www.odyscene.com].

Le samedi 3 octobre, 11h, devant la bibliothèque de Bois-des-Filion: FRICTIONS. Spectacle de danse extérieur gratuit. Renseignements: 450 434-4006 ou [www.odyscene.com].

Le samedi 3 octobre, 14h et 15h, Place du Village, Sainte-Thérèse: DE NOS CORPS MINIATURES, SCULPTER L’ESPACE. Spectacle de danse extérieur gratuit. Renseignements: 450 434-4006 ou [www.odyscene.com].

Le dimanche 4 octobre, 13h et 14h, Scène extérieure du Cabaret BMO, Sainte-Thérèse: LA OTRA ORILLA. Spectacle de danse extérieur gratuit. Laissez-passer obligatoire en réservant au 450 434-4006.

POÉSIE

Le mardi 29 septembre, 14h, et le dimanche 4 octobre, 10h, Village de Sainte-Thérèse: SUSURRER DES MOTS DOUX AUX PAS DES PASSANTS. Parcours déambulatoire en compagnie de l’artiste, Soufïa Bensaïd. Inscription obligatoire. Réservation: n.ouellet@sainte-therese.ca.

CONFÉRENCES, LANCEMENTS

Le mardi 22 septembre, 19h, Maison Lachaîne, Sainte-Thérèse: JE ME SOUVIENS. Avec Hélène-Andrée Bizier, historienne et essayiste. Inscription obligatoire: en ligne au [loisirs.sainte-therese.ca] ou en personne à la Maison du citoyen. Carte citoyen valide requise.