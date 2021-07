Veranda aux Rencontres musicales de Blainville

Depuis le 25 juin, et ce, jusqu’au 20 août, les amateurs de musique sont invités à assister aux Rencontres musicales proposées par la Ville de Blainville en collaboration avec Odyscène au Centre communautaire de Blainville. Présentée les vendredis et samedis soirs à 20 heures au 1000, chemin du Plan-Bouchard, cette série de spectacles saura satisfaire plusieurs publics par sa programmation diversifiée.

Au nombre des artistes qui fouleront cette scène, nommons les Florence K., Vincent Vallières et Michel Rivard, des spectacles déjà complets, mais aussi Steve Hill, Jordan Officer, Martin Léon, Veranda, Gabrielle Shonk, Andréanne A. Malette et Cindy Bédard pour qui il reste toujours d’excellents billets.

Pour Catherine-Audrey Lachapelle et Léandre Joly-Pelletier de Veranda, ce sera là une belle occasion d’aller à la rencontre de leurs fans qui sont de plus en plus nombreux à les suivre. Leur spectacle est présenté le samedi 17 juillet à 20 heures.

« Notre public est vraiment large, de dire Catherine-Audrey. Nous avons des jeunes et des personnes plus âgées. Nous revenons du Festival jazz et blues de Saguenay où des amateurs de jazz ont assisté à notre spectacle. Notre bassin est varié et c’est vraiment plaisant. »

« Nous offrons une musique qui peut plaire aux enfants autant qu’aux personnes plus âgées. Ma grand-mère a 103 ans et elle aime nous écouter. Tout le monde y trouve son compte ! », d’ajouter Léandre.

Trois ans de musique

Cela fait trois ans, depuis leur rencontre au Bar Fly à Montréal en fait, que Catherine-Audrey Lachapelle et Léandre Joly-Pelletier se promènent d’une scène à l’autre afin d’y offrir leur propre matériel.

« On écoute vraiment beaucoup de musique Bluegrass telle celle de Bill Monroe et des Stanley Brothers, mais on écoute aussi une foule de styles différents, de Led Zeppelin à Anique Granger. Catherine est une immense fan de Dolly Parton. On se promène dans pas mal de sphères », lance Léandre lorsque questionné au sujet des artistes qui inspirent le band lorsque vient le temps de composer.

« C’est d’ailleurs ce qui rend ce projet-là aussi riche, de renchérir Catherine-Audrey. Il est vraiment inspiré par toutes les influences que nous avons. Donc, c’est autant dans le Bluegrasss que dans le vieux country, que dans le folk. »

Le choix de ce style musical pour Veranda s’est imposé de lui-même. Le groupe n’a pas eu à se poser trop de questions à savoir comment allaient sonner leurs compositions, son style est venu naturellement, de façon « organique » même, affirme Catherine-Audrey, une comédienne de formation que l’on a pu voir dans District 31, notamment, où elle a campé le rôle de Virginie Francoeur pendant cinq ans. Elle a fait ses études au Collège Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse en interprétation théâtrale. Quant à Léandre, originaire de Québec, il a étudié la musique à l’UQAM avant de participer à différents projets à la pige, puis de former Veranda.

« C’est un autre truc vraiment intéressant à propos de notre projet, soutient Catherine-Audrey. Vu que l’on vient de background différent, cela apporte une couleur différente. Quand j’écris les textes, je suis habitée par ma formation de comédienne. »

Pour connaître l’horaire de tous les spectacles présentés au Centre communautaire de Blainville ou dans les autres salles d’Odyscène, il suffit de visiter le [odyscene.com] et de cliquer sur l’onglet « programmation ». Les billets seront offerts en formule admission générale. Des sièges seront assignés aux spectateurs sur place, par bulle familiale.