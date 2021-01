Une soirée virtuelle avec le conteur David Mayer

Le Festival de la galette n’a pas eu lieu sous sa forme habituelle, pour les raisons que vous savez, qu’à cela ne tienne, la Corporation du Moulin Légaré, à Saint-Eustache, a su s’adapter et propose, depuis septembre, une programmation virtuelle dont le prochain événement est prévu le jeudi 28 janvier.

Le conteur David Mayer a du bagout et bien du métier puisqu’il répand son savoir populaire aux quatre coins du Québec depuis 1994. C’est sous les traits du meunier Maguet, témoin privilégié des balbutiements de la Nouvelle-France, qu’il vous promet des histoires «d’effroi, de sueur et de peur».

Par ce voyage dans le temps, David Mayer propose à son auditoire de renouer avec ses racines folkloriques, dans une soirée où le conteur se fera tantôt personnage, tantôt conférencier, afin de bien situer la place et l’importance du conte dans l’histoire du Québec, une forme narrative qui se voulait (et se veut toujours) à la fois instructive et libératrice.

Pour ce rendez-vous du 28 janvier, le conteur vous en propose trois : Le loup-garou au moulin (que le meunier Maguet a vaillamment combattu), La chasse-galerie et Rose Latulipe. Le spectacle débute à 20 h et sa durée est d’environ 60 minutes. Un public de 25 personnes y est admis gratuitement, via la plateteforme Zoom. Il faut tout de même s’inscrire, en suivant les instructions qui apparaissent au [www.festivaldelagalette.com].