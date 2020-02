Une Saint-Valentin techno

La Saint-Valentin arrive à grands pas et va rapprocher les couples, même s’il est important de le faire tout au long de l’année. Voici quelques activités à considérer en amoureux.

Jouer à deux

Il existe de nombreux jeux vidéo permettant de se divertir en duo, côte à côte sur le sofa. Si vous aimez la compétition, songez aux multiples itérations de Mario Kart ou Mario Party afin de s’affronter sur une piste de course ou via des mini-jeux.

Si la communication est équilibrée au sein de votre ménage, je vous suggère un des volets de gestion culinaire «Overcooked» , alors qu’on personnifie un chef cuisinier qui doit concocter des plats selon un temps imparti, tout en devant jongler avec les commandes spéciales.

Votre partenaire est moins habile dans le domaine vidéoludique? Un jeu LEGO est une bonne alternative puisqu’on y retrouve un mélange d’action, de réflexion et d’humour, au cœur d’une atmosphère détendue. Vous avez l’embarras du choix, car il y en a une tonne provenant de différentes franchises cinématographiques.

Des applications pratiques

Votre âme de poète manque d’inspiration? Consultez «Romance déclaration d’amour» (iOS). Étant donné qu’elle offre des dizaines de textes célébrant le désir et la passion, votre douce moitié sera comblée.

Si vous recherchez un endroit de conversation intime et d’échanges de vos moments mémorables, téléchargez «Between» (iOS ou Google Play). Conçu en vue de fonctionner en pair, on s’en sert en partageant nos messages et nos photos qui ne concernent que les êtres chers. Rempli de délicatesse et d’émoticônes mignonnes, il possède aussi un calendrier regroupant vos événements à souligner.

Le 14 février est également synonyme de souper romantique. Au lieu d’aller au resto, pourquoi ne pas préparer un repas tranquillement chez soi! En fouillant parmi les recettes gourmandes du logiciel «Marmiton» (iOS ou Google Play), j’en ai trouvé plusieurs sur la thématique de la Saint-Valentin.

Quels sont vos plans pour cette journée unique?