Une pause musicale au Village de Sainte-Thérèse

Les jeudis 9 juillet, 13 août et 10 septembre, de 11 h 45 à 13 h 15, l'auteure-compositrice-interprète Angèle Courville et le guitariste Philippe-Emmanuel David se produiront à la Place Lagoa, dans le Village de Sainte-Thérèse. À l'occasion de ces pauses musicales, ils interpréteront un répertoire populaire en compagnie d'artistes invités. C'est un rendez-vous à l'intersection des rues Blainville Ouest et de l'Église!

«La saison estivale a été marquée par l’annulation des traditionnels spectacles de l’été si populaires à Sainte-Thérèse. Nous sommes heureux de pouvoir malgré tout présenter aux citoyens des alternatives comme celle-ci et de mettre en lumière les musiciens de la région. L’horaire de ces pauses musicales a été pensé pour offrir des moments festifs sur l’heure du lunch notamment aux personnes qui travaillent à proximité du Village», souligne la mairesse, Sylvie Surprenant.

Chaque prestation sera teintée par le parcours et le style musical des artistes invités. Voici un aperçu de la programmation: le 9 juillet, textes mis en musique avec l’auteur Frédéric Lapierre et le pianiste Mathieu Bourret; le 13 août, pour le plaisir d’être ensemble avec le batteur Sébastien Céré; et le 10 septembre, chansons d’un autre temps, avec le duo Prairie Comeau.

L’accès aux événements est gratuit. En cas de pluie intense ou d’orage, ils seront annulés. À noter qu’afin de respecter les mesures de distanciation physique requises dans le contexte de la COVID-19, des pastilles rouges autocollantes seront disposées sur le sol afin d’indiquer aux spectateurs où se placer pour apprécier le spectacle en toute sécurité.