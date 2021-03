Une pause culturelle avec Sophie Paquette et Carolina Ramos

Du 10 au 28 mars, les artistes blainvilloises Carolina Ramos et Sophie Paquette présentent leurs créations au Centre d’exposition de Blainville, pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Dans la salle d’exposition 1, Sophie Paquette propose Liberté d’expression, qui regroupe plus d’une vingtaine d’oeuvres abstraites aux couleurs souvent vives. L’artiste avoue qu’elle aime créer un impact visuel et susciter une émotion chez les visiteurs dès le premier regard. Pour elle, peindre est une histoire d’inspiration du moment, sans jamais avoir de thème précis en tête.

Dans la salle d’exposition 2, Carolina Ramos présente plus d’une trentaine d’oeuvres au public avec 3e Dimension. Sa voie d’expression principale passe par l’utilisation des textures, ces dernières étant parfois même spectaculaires, lorsque ramenées au contexte d’un tableau. Vous y découvrirez des toiles variées et composées de différentes matières. De plus, plusieurs oeuvres sont accompagnées d’un code QR à télécharger, ce qui permet de découvrir les étapes de création de chacune d’elles à travers des photos ou bien de plonger un peu dans l’esprit de l’artiste via des extraits vidéo.

Le Centre d’exposition de Blainville est situé au 1000, chemin du Plan-Bouchard, à Blainville. L’accès est gratuit. Renseignements: [blainville.ca].