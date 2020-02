Une exposition collective intitulée Vert d’espoir

Les artistes-exposants de Blainville-Art vous invitent au vernissage de leur exposition collective ayant comme thème «Vert d’espoir» qui se tiendra le vendredi 28 février, à 19 h, au Centre d’exposition de Blainville au 1000, chemin du Plan-Bouchard, à Blainville.

L’engagement de Blainville Art est de développer l’activité artistique et des échanges entre professionnels et amateurs. Cette forme active permet la formation par des cours, des conférences, des ateliers de sculptures et de peintures.

Venez rencontrer les artistes et découvrir leurs toutes nouvelles créations. Un cocktail sera servi et six prix seront remis aux artistes-exposants. L’exposition se tiendra du 26 février au 15 mars. Le Centre d’exposition de Blainville est ouvert du mercredi au vendredi, de 13 h à 17 h, et du samedi au dimanche, de 10 h à 16 h.