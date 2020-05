Une chance qu’on s’a: une chanson à télécharger, une émission à revoir

Deux émissions musicales ont marqué la dernière fin de semaine, celle d’En direct de l’univers présentée samedi soir à ICI Radio-Canada à l’occasion de la fête des Mères et celle intitulée Une chance qu’on s’a, diffusée celle-là dimanche soir à TVA et Télé-Québec rendant hommage à la population québécoise qui lutte avec détermination contre l'épidémie de la COVID-19.

En effet, de nombreux artistes ont tenu à saluer, dans le cadre de l’événement télévisuel Une chance qu’on s’a présenté en partenariat avec le gouvernement du Québec, le courage et la générosité des gens d’ici, à se donner de l’espoir, ainsi qu’à recueillir des dons pour deux organismes qui ont des besoins criants, Les Petits Frères et SOS violence conjugale.

Bien évidemment, une dizaine d’artistes ont uni leurs voix à celle de notre Jean-Pierre national pour interpréter la chanson Une chance qu’on s’a qu’il a coécrite et que l’on retrouve sur l’album Écoute pas ça paru en 1995. Ces artistes, ce sont 2Frères, Marie-Pierre Arthur, Joe Bocan, Charlotte Cardin, Marie Carmen, Louis-Jean Cormier, Céline Dion, Marc Dupré, Elisapie, Lara Fabian, Marc Hervieux, Ariane Moffatt, Alex Nevsky, Passe-Partout, Marie Denise Pelletier, Ginette Reno, Guylaine Tanguay et Annie Villeneuve.

La reprise de cette chanson est disponible dès maintenant en téléchargement et sur toutes les plateformes numériques. Tous les revenus tirés de la vente de cette chanson seront versés aux deux organismes mis de l’avant par l’émission: Les Petits Frères, dont la mission est de briser l’isolement des aînés, et SOS violence conjugale, qui apporte un soutien indispensable aux victimes de ce terrible fléau.On peut donner directement à ces deux organismes via le site Une chance qu’on s’a.

Le vidéoclip officiel de la version 2020 de la chanson Une chance qu’on s’a peut aussi être visionné sur YouTube ou en cliquant immédiatement ci-bas.

Quant à l’émission du même nom d’une duré de 90 minutes, qui a mis en vedette plus de 80 artistes québécois, les abonnés de la chaîne TVA peuvent la revoir sur Illico, mais il aussi possible de la regarder dans la zone vidéo de Télé-Québec.