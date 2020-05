Une biographie pour se rappeler le souvenir de Renée Claude

Bonjour à tous! Avec le décès, à l’âge de 80 ans, de la chanteuse Renée Claude des suites de la COVID-19, ma suggestion, aujourd’hui, est de vous inviter tout simplement à lire la biographie qu’a rédigée le journaliste Mario Girard et qui a paru au mois de mars dernier.

En fait, le lancement de cet ouvrage, qui était prévu pour le jeudi 12 mars dernier, a justement été annulé en marge des nombreuses annonces faites à ce moment concernant la COVID-19…

Intitulée Donne-moi le temps (Éditions La Presse), cette biographie relate le parcours de Renée Claude, depuis ses débuts de chanteuse à l’aube des années 1960 jusqu’aux spectacles durant lesquels elle a rendu hommage, à partir des années 1980 et pendant plus de 30 ans, à Clémence DesRochers, Georges Brassens et Léo Ferré aux quatre coins du monde.

Durant ces 50 ans de carrière, de nombreux succès figurent à son palmarès: C’est notre fête aujourd’hui, Le début d’un temps nouveau, Le tour de la terre, Viens faire un tour, Tu trouveras la paix, Un gars comme toi, Ce soir je fais l’amour avec toi...

L’ouvrage traite bien évidemment de la rencontre de Renée Claude avec l’auteur-compositeur Stéphane Venne, puis de son association avec le parolier Luc Plamondon, qui auront été marquantes dans les deux cas pour sa carrière.

Pour écrire cette biographie, Mario Girard a réalisé une dizaines d’entretiens, entre autres avec le compagnon de vie de Renée Claude, Robert Langevin, les frères de celle-ci et plusieurs artistes, dont Clémence DesRochers, qui ont croisé le chemin de la chanteuse atteinte, on le sait, de la maladie de l’Alzheimer.

Le journaliste et auteur André Ducharme signe, pour sa part, une fort jolie préface à ce volume dont le titre, Donne-moi le temps, est emprunté à une chanson coécrite par Renée Claude et Stéphane Venne.

L’ouvrage peut être commandé en format papier ou en format numérique directement à la librairie de son choix

Pour feuilleter un extrait de l’ouvrage, cliquez ICI.