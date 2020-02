Une activité familiale et intéressante pour la relâche

Lors de la relâche scolaire, il est essentiel de trouver des activités divertissantes. Les jeux de société demeurent une belle alternative. Certains intègrent des appareils numériques ou ont été modernisés en ce sens.

Dessiner pour deviner des mots, «Pictionary Air» a gardé la même idée de base. Cette récente version a été adaptée avec un crayon spécial à utiliser dans les airs, tandis que les autres joueurs voient apparaître vos chefs-d’œuvre en réalité augmentée sur leurs mobiles via le logiciel dédié à cet effet.

Le jeu «Monopoly» a également été mis au goût du jour via son édition «Ultrabanque» . Il comprend dorénavant une unité électronique remplaçant l’argent en papier. Intégrant une option tactile, elle permet de gérer nos multiples biens. Chaque participant possède une carte bancaire calculant instantanément les transactions, le magot en main et celui qu’on a à remettre ou à récolter. En scannant les titres de propriété, on peut influencer le marché immobilier.

Un peu de mystère

Les jeux d’évasion, où il faut résoudre des mystères en vue de s’échapper d’une pièce, sont populaires et plusieurs entreprises en proposent. Saviez-vous qu’il est aussi possible de s’y amuser entouré d’amis à la maison? Personnellement, j’en ai testé un de la marque «Unlock» . La boîte inclut trois scénarios afin d’y vivre des expériences différentes. Fonctionnant avec des cartes, il faut jumeler les indices aux actions à effectuer et additionner la somme des chiffres indiqués sur chacune d’elles. Le total dévoile une nouvelle indication correspondant à la prochaine étape. Le parcours doit être complété en 60 minutes afin qu’il soit couronné de succès. Grâce à l’application gratuite, disponible sur cellulaire, on repère des objets cachés et on entre les codes découverts. De plus, elle contribue à l’ambiance musicale, aux énigmes audio, aux terribles pénalités et affiche un compte à rebours fatal!

Je vous souhaite beaucoup de plaisir!