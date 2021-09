Un voyage dans le temps dans Thérèse-De Blainville

C’est sous la thématique d’un voyage dans le temps que se dérouleront, du 24 au 26 septembre, les Journées de la culture de la MRC Thérèse-De Blainville. À cette occasion, une multitude d’activités seront organisées, et ce, dans chacune des sept municipalités qui la composent.

Une conférence de presse tenue par le biais de Zoom, le 15 septembre, et animée par Kamal El-Batal, directeur général de la MRC Thérèse-De Blainville, promettait déjà un événement haut en couleurs, surtout qu’on annonçait alors que le diffuseur Odyscène participait à son organisation. Préfet de la MRC et maire de Blainville, Richard Perreault, fut le premier à s’exprimer.

« C’est un voyage dans le temps qui est proposé puisque la culture, à travers les époques, est porteuse de sens, d’identité et d’enracinement. Elle incarne une certaine façon d’habiter le temps », a-t-il déclaré avant d’ajouter que la culture et les arts sont essentielles et qu’ils occupent une place de choix dans le développement et l’essor de notre communauté.

« La culture crée la cohésion sociale, contribue à notre économie et à notre qualité de vie. Plus que jamais, la MRC de Thérèse-De Blainville reconnaît la valeur ajoutée de la culture et l’inscrit comme instrument de développement social et de développement socio- économique de notre région », de dire M. perreault, avant de laisser la parole à la mairesse de la Ville de Sainte-Thérèse et présidente de la Table Action Culture, Sylvie Surprenant. Celle-ci a notamment profité de l’occasion pour souligner l’esprit de collaboration et le leadership assumé par la MRC dans la promotion de la culture sur le territoire.

« Nous avons un bel historique de synergie dans la MRC, notamment grâce à la Table Action Culture qui regroupe des représentants de toutes les villes et deux organismes incontournables, Odyscène et le Petit Théâtre du Nord. La Table réfléchit, développe, met en œuvre et tient un rôle de vigie pour les projets culturels. La Politique culturelle, renouvelée le mois dernier, est née de cette synergie », a-t-elle mentionné, rappelant que la MRC bénéficie d’un partenaire de grande importance, soit le ministère de la Culture et des Communications, dans le cadre d’une entente de développement culturel qui a permis de réaliser de nombreux projets tels que la mise en valeur du patrimoine bâti (incluant un inventaire et un livre), un circuit « découverte », un projet d’initiation au théâtre professionnel pour les jeunes des municipalités et plus encore.

Une programmation diversifiée

Pour assurer une programmation de qualité, la MRC a fait appel au diffuseur régional Odyscène. C’est le maire de la Ville de Rosemère et vice-président de la Table Action Culture, Éric Westram, qui a présenté les grandes lignes de cette programmation dans laquelle la danse et le cirque seront à l’honneur.

« Durant ces trois journées, a-t-il souligné, nous invitons la population des sept villes à vibrer au rythme des arts et de la culture sur l’ensemble du territoire, à travers une programmation foisonnante de plus de 50 activités, accessibles et gratuites pour tous, s’adressant à tous les membres de la famille. »

Grâce à Odyscène, les Journées de la culture 2021 offriront aux citoyennes et citoyens du territoire une programmation qui plaira à tous les goûts, et ce, gratuitement.

Les 25 et 26 septembre, cinq troupes de cirque se produiront à l’extérieur pour présenter leur discipline artistique : Machine du Cirque, Toxique Trottoir, Flip Fabrique, Collectif 4 En Ligne, Les Parfaits Inconnus. À ceci s’ajoutent des performances in situ en danse déployées sur l’ensemble du territoire de même que des activités intérieures dans les bibliothèques et lieux culturels des sept municipalités.

« Il s’agit d’une incontournable occasion de célébrer l’accessibilité culturelle en offrant une foisonnante programmation extérieure gratuite destinée à tous les publics », a conclu Mélanie Poirier, présidente d’Odyscène.

Pour consulter la programmation des Journées de la Culture 2021 il suffit de visiter [mrc-tdb.org], ou le [odyscene.com].