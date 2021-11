Un retour sur le Salon des métiers d’art de Lorraine

Pour ce retour en présentiel, le Salon des métiers d’art de Lorraine proposait près de 40 artisans et auteurs. Du 12 au 14 novembre, les fruits de leur talent ont fait le bonheur de près de 1 750 visiteurs au Centre culturel Laurent G. Belley.

Diane D. Lavallée, conseillère municipale déléguée aux arts et à la culture, souligne combien cet événement, si apprécié des gens de la région, a généré l’enthousiasme des participants : « Malgré les consignes sanitaires en vigueur, on sentait bien toute la frénésie qui habitait tant les exposants que les gens venus chasser trouvailles uniques et objets de qualité. Se retrouver enfin pour notre traditionnel Salon était un baume après des mois difficiles pour tous. Les artisans ont fait de bonnes affaires, tandis que les acheteurs ont trouvé de quoi se faire plaisir et gâter leurs proches, comme en témoignaient les larges sourires et les regards pétillants. Une réussite sur toute la ligne, qui nous donne déjà hâte à l’an prochain ! »

Durant leur passage, les visiteurs pouvaient voter pour leur artisan « Coup de cœur ». Félicitations aux exposants ayant récolté le plus grand nombre de votes :

position : Focus Pokatus (art sculptural en laine feutrée); 3e position : Tout Doux (couvertures en laine mérinos).

Hamel, grand favori des visiteurs, aura ainsi droit à un kiosque gratuit pour l’édition 2022 du Salon.

Soulignons également que la Ville a remis au hasard 19 chèques-cadeaux d’une valeur de 25 $ à des visiteurs, à raison d’un chèque-cadeau par heure. Les chanceux avaient le loisir d’utiliser ce montant au kiosque de leur choix.