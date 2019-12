Un premier roman pour Geneviève Boucher

L’auteure eustachoise Geneviève Boucher lancera bientôt un premier roman intitulé Émeraude, premier tome d’une série d’ores et déjà appelée Gemme.

Destinée à un lectorat de 13 ans et plus, cette histoire nous mènera à la rencontre de Caroline Éthier, une adolescente montréalaise que le destin mène jusqu’à Rivière-du-Loup, où elle y devra compléter sa dernière année à l’école secondaire.

Un triangle amoureux, des événements troublants, une touche de fantastique, voilà les ingrédients à la base de ce premier opus qui sera disponible dès le 22 janvier et qui fera l’objet d’un lancement officiel le samedi 25 janvier à 13 h, à la Librairie Carcajou de la Place Rosemère.

Mariée, mère de quatre enfants et technicienne en santé animale, Geneviève Éthier est originaire de Rivière-du-Loup. C’est dans ce décor qu’elle plante l’action de son roman issu d’une passion qu’elle cultive depuis longtemps pour l’écriture et qui s’incarnera désormais dans cet objet publié aux éditions Andara, une maison située à Blainville et qui se spécialise dans la littérature jeunesse.