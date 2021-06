Un oasis pour la nature à Lorraine

À travers l’exposition Oasis pour la nature, la talentueuse photographe Ginette Leclair, invite ses concitoyens à partager des instants touchants et fascinants captés sur le vif. Jusqu’au 31 août, les passionnés de photographie découvriront des clichés grand format remarquables, exposés dans les parcs Lorraine et des Chênes. Prises dans son jardin, ici, à Lorraine, dans ce que l’artiste appelle son petit coin de paradis, ces images immortalisées révèlent toute la beauté de la nature : insectes illusionnistes, oiseaux gourmands, plantes aux couleurs chatoyantes…

« Cette exposition démontre combien nos jardins et nos cours regorgent de vie. On associe souvent la nature aux grands espaces verts, mais rappelons-nous qu’un petit jardin d’eau, qu’une plate-bande ou qu’un joli muret de roches sont autant d’abris ou de zones d’alimentation pour des espèces qui côtoient notre quotidien de manière bien discrète. En s’arrêtant et en posant un regard curieux et inquisiteur sur notre environnement immédiat, on découvre avec fascination que la biodiversité ne connaît pas de frontières! Se poser, observer, c’est redécouvrir les espèces qui nous entourent, les apprécier… et bien saisir l’importance de les protéger », souligne la conseillère municipale Diane D. Lavallée, déléguée aux arts et à la culture.

Pour contribuer au maintien et à la protection de la biodiversité, les citoyens sont invités à consulter le guide La biodiversité, ça commence chez vous !, disponible au www.ville.lorraine.qc.ca.

La Ville de Lorraine tient à remercier Viasol, son partenaire culturel principal. Merci de participer à l’essor de l’art et de la culture sur notre territoire.