Un nouveau directeur technique chez Odyscène

C’est avec grand plaisir qu’Odyscène annonce la nomination de Jean-François Bernier au poste de directeur technique.

Jean-François travaille dans le domaine technique depuis plus de 15 ans et cumule un bagage de connaissances dans toutes les sphères de ce domaine, autant en direction technique qu’en gestion de projets et en relation clients et fournisseurs. À son actif, Jean-François a livré plus d’une centaine d’événements. Il a su se démarquer par la qualité de l’accompagnement des clients avec qui il a collaboré, pour créer et réaliser des événements touchants, inspirants et rassembleurs.

Ses compétences et sa polyvalence l’ont amené à travailler sur plusieurs tournées québécoises et internationales. Il a travaillé pendant cinq ans avec des équipes IATSE à la Maison Symphonique de Montréal comme coordonnateur des services scéniques et gestion du bâtiment. Il cumule également plusieurs postes techniques pour différentes organisations culturelles, notamment pour Le Gesù, le Théâte de la Ville de Longueuil, Pigeons International, Compagnie Marie Chouinard, Jocelyne Montpetit Danse et le Théâtre Sans Fil.

Sa créativité, son aptitude à trouver des solutions rapidement, son esprit d’équipe, son expérience en gestion de personnel et en coordination de projets ainsi que sa solide expertise technique seront des atouts pour Odyscène.

Nous lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe et beaucoup de succès dans son mandat.