Un magazine de vos Gaulois préférés à télécharger gratuitement

Bonjour à tous! A partir de ce jour, et le plus souvent possible, je vais vous livrer des suggestions pour mieux vivre l’actuelle situation car l’apparition de la COVID-19 dans nos vies a aussi engendré une panoplie d’initiatives un peu partout! En voici une toute première que vous proposent les Gaulois les plus connus: Astérix, Obélix et sa joyeuse bande d’irréductibles!

Chaque semaine, il est en effet possible de télécharger tout à fait gratuitement le magazine Irréductibles avec Astérix! Au programme: des activités, des jeux, des recettes et des BD d’Astérix destinées à toute la famille! À ce jour, six numéros de ce magazine sont disponibles et peuvent tous être téléchargés sans problème.

Le plus récent paru ce mercredi 6 mai, qui comporte celui-là 28 pages, il sera notamment possible d’en apprendre plus sur la fameuse potion magique de Panoramix et de découvrir ou de redécouvrir une très très courte aventure d’Astérix intitulée Le printemps gaulois!, sans oublier des extraits d’aventures en lien avec le thème de la semaine. Rappelez-vous ces esclaves égyptiens travaillant sur le chantier du futur palais conçu par Numérobis qui ont goûté à cette potion magique dans Astérix et Cléopâtre.

Bref, comme on le mentionne sur le site [https://www.asterix.com], depuis lequel on peut télécharger les magazines en question, on peut compter par Toutatis sur Astérix et Obélix «pour passer un savon aux virus!».