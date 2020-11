Un livre raconte l’histoire de Pallia-Vie

«Il était une fois Pallia-Vie», c’est le titre d’un nouveau livre relatant l’histoire de cet organisme laurentien qui, depuis plus de 35 ans, se consacre à soutenir les personnes atteintes de cancer ainsi que leurs proches et qui, depuis 2006, les accueille à la Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord, à Saint-Jérôme.

Le journaliste Henri Prévost, qui a œuvré durant 40 ans à l’hebdomadaire L’Écho du Nord, a eu le mandat de raconter cette admirable réalisation basée sur la compassion, la solidarité et l’amour. Le livre de 175 pages, agrémenté de photos, témoigne de la contribution des nombreux professionnels, employés, bénévoles, donateurs et autres partenaires qui ont fait front commun pour doter la région de cette ressource désormais indispensable.

Réalisé grâce à la généreuse implication de la Fondation Monique et Bernard Casavant, l’ouvrage est disponible au coût de 30 $, montant qui est entièrement remis à la Fondation Pallia-Vie.

«Je souhaite sincèrement que vous soyez inspirés par ce qui est raconté par Henri et que, quelle que soit votre génération, vous choisirez de soutenir cette cause», souligne la présidente de la Fondation Pallia-Vie, Suzanne Fortin.

Créé en 1983 par les infirmières Francine Nadeau Heyne et Denise Pichette Teasdale, Pallia-Vie a jusqu’ici aidé directement ou indirectement plus de 11 300 personnes, dont 4 000 personnes atteintes de cancer et de maladie dégénérative qui ont pu bénéficier d’un accompagnement dans leur maladie. À la faveur d’une remarquable implication de la communauté régionale, l’organisme a également construit, en 2006, sa maison de soins palliatifs où, jusqu’à maintenant, pas moins de 2 360 personnes ont pu terminer leurs jours dans la sérénité.

L’actuelle pandémie de la COVID-19 ne facilite évidemment pas la diffusion du livre. On peut donc se le procurer auprès de Louise Léonard, au 450 438-3897. Il est aussi possible de réserver un exemplaire en ligne au [www.pallia-vie.ca] dans la section «événements». Les acheteurs obtiendront leur livre le mardi 15 décembre, entre 10 h et midi, dans les locaux administratifs de Pallia-Vie, situés au 385 rue Lebeau, à Saint-Jérôme.

Pallia-Vie, c’est une histoire qui méritait vraiment d’être racontée.