Un dernier Salut à Claude Léveillée

Salut Claude! est une révérence à l’auteur-compositeur-interprète qui a marqué la chanson québécoise. Au Théâtre Lionel-Groulx le 21 novembre, les interprètes tenteront de mettre en lumière les grands moments de Claude Léveillée qui est devenu une icône de notre culture.

Le spectacle de théâtre musical est un hommage au chanteur qui fera vivre une haute gamme d’émotions au public. « C’est drôle à certains moments, touchant à d’autres moments. Les gens vivent toute une palette d’émotions quand ils ressortent de ce spectacle-là », confie Jacinthe Gilbert, la metteure en scène du spectacle. Tout en revivant les grands moments de la vie de Claude Léveillée, les spectateurs pourront réentendre les grands succès du chanteur tels que Frédéric, La légende du cheval blanc et Le temps d’une chanson.

C’est un travail de recherche laborieux qui a été fait pour que le spectateur puisse traverser la vie de l’artiste dans toute son étendue. Ses récits et ses talents de chanteur, acteur, compositeur, pianiste et auteur feront l’état d’un spectacle tout en théâtralité et en musique. « Il y a vraiment eu un travail de recherche dont on a tiré de sa biographie les bouts de son histoire qu’on a jugé majeurs. On les a mis en parallèle avec des chansons poignantes de son répertoire pour comprendre comment elles sont apparues dans son histoire », explique Jacinthe.

Pour se remémorer, ou découvrir Claude Léveillée

« Qu’est-ce qui en est resté de cette œuvre-là à travers le passé? C’est quoi la marque de Claude Léveillée? C’est notre questionnement », soulève Jacinthe.Même si la présentation est au cœur d’un artiste qui a marqué son époque, Jacinthe précise que le spectacle s’adresse aux gens de toutes les générations. « On raconte une histoire qu’une génération a vu et entendu. Mais notre plaisir c’est de faire découvrir cette histoire-là aux plus jeunes », continue-t-elle. En effet, avec une équipe de production âgée d’en moyenne 30 ans, il y a d’une certaine part l’influence de ces nouveaux regards dans la présentation. « On a replongé dans cet univers-là et c’est vraiment ça qu’on propose. C’est la vision de trentenaires sur la vie de Claude Léveillée », confirme la metteure en scène.

Pour vous procurer des billets pour le spectacle du 21 novembre au Théâtre Lionel-Groulx, consultez le site odyscene.com.