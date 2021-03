Un croque-livres au bureau du député Luc Desilets

Dans le cadre de la Journée internationale du livre pour enfants qui aura lieu le 2 avril prochain, le député de Rivière-des-Mille-Îles, Luc Desilets annonce la mise en place d’un croque-livres au bureau de circonscription. La population est invitée à y déposer des livres jeunesse usagés afin qu’ils soient partagés.

«Je trouve important de démocratiser l’accès aux livres tout en valorisant la lecture, car elle joue un rôle important dans la persévérance scolaire notamment par le développement de la curiosité chez les jeunes tout comme leur capacité d’imaginaire. En plus, c’est une belle façon de promouvoir la culture», souligne le député Luc Desilets.

Rappelons que ce type d’initiative s’inspire de l’approche «Prends un livre ou donne un livre». Sous la forme d’une boite de partage en libre accès aux familles et aux enfants, le croque-livres vise à rassembler les communautés et à encourager le plaisir de la lecture.

Appel aux artistes

Dans le but également de soutenir les artistes de la circonscription, un appel leur a été lancé afin de l’embellir. Cette recherche de talents est réservée aux 18 ans et plus, résidents de la circonscription de Rivière-des-Mille-Îles, qui comprend les villes de Rosemère, de Boisbriand, de Saint-Eustache et de Deux-Montagnes. Les personnes intéressées devront remplir un formulaire avant le 26 mars à 17 h. Le concept créatif pour l’embellissement du croque-livres devra inclure le bleu en prédominance et la fleur de lys, emblème du Québec. Un montant forfaitaire sera offert à l’artiste choisi qui réalisera l’oeuvre au bureau de circonscription.

Toute l’information est disponible sur la page Facebook du député Luc Desilets: @LucDesiletsBQ

«Nous ferons le lancement officiel du croque-livres vers la mi-avril afin de le faire concorder avec la Journée mondiale de l’art. On a très hâte de vous le dévoiler et surtout de permettre à tous d’avoir accès à de la littérature jeunesse», mentionne Luc Desilets.