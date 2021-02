Un concours de dessin bien spécial pour les jeunes thérésiens

Les enfants de Sainte-Thérèse sont invités à sortir leurs crayons de couleur et à participer en grand nombre au concours de dessin «Le toutou de tes rêves». L’heureux gagnant verra sa création se transformer en véritable peluche format porte-clés, dont 1 000 exemplaires seront distribués lors de la prochaine édition du Village de Noël.

Pour participer, les jeunes doivent produire un dessin original représentant un animal ou une créature fantastique. Il doit être réalisé sur une feuille blanche format lettre et ne devrait préférablement pas contenir trop de détails pour faciliter la production.

«Puisque nous passons beaucoup de temps à la maison en ce moment, pourquoi ne pas en profiter pour développer sa fibre artistique? Ce concours est une belle occasion pour les enfants de s’amuser, de laisser libre cours à leur imagination et d’exploiter de façon positive cette période de confinement. D’autant plus que le résultat se transformera en un souvenir précieux pour un petit chanceux», souligne la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Les dessins doivent être acheminés par courriel à cultureetloisirs@sainte-therese.ca ou par la poste au Service de la culture et des loisirs (Ville de Sainte-Thérèse, 6, rue de l’Église, Sainte-Thérèse, QC, J7E 3L1) avant le 31 mars. L’évaluation des oeuvres sera faite par le Service de la culture et des loisirs, qui communiquera avec la personne gagnante.

Pour être éligibles, les participants doivent être âgés de 5 à 12 ans et être résidents de Sainte-Thérèse. Ils doivent fournir leur nom et celui d’un parent, ainsi qu’une adresse courriel et un numéro de téléphone.